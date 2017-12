Sismo del Lunes fue Breve; Pero de Consecuencias, al Persistir

*Manifiesta el Sismógrafo Juan Manuel Espinosa.

Ciudad de México; 26 de Diciembre.- El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que ayer se registró un sismo de 5 grados con epicentro en Acapulco, Guerrero, lo que hizo que sonara la alerta sísmica, pero ¿cómo funciona?, ¿por qué a veces suena y otras no?

De acuerdo con los parámetros oficiales, la alerta se tiene que activar con sismos de magnitudes cercanas a los 6 grados, sin embargo el sistema funciona con un modelo matemático que proyecta la magnitud de los sismos y las implicaciones que podrían tener. Ayer, el secretario de Protección Civil de la capital, Fausto Lugo, informó que la alerta sísmica se activó por el pronóstico de un temblor mayor a 5.5 grados cuando se registró el movimiento en Guerrero.

El ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A. C. (CIRES), explicó que la experiencia con el sismo de ayer da “una oportunidad para hacer una mejora, una calibración en este sistema. La experiencia de ayer es perfectible pero fue causada por un sismo verdadero”.

Para Espinosa Aranda el sismo del lunes es interesante porque fue de 5 grados de magnitud, pero tuvo el registro más importante que el sistema ha captado en toda su historia, que es de 26 años. “Se registró el efecto en Acapulco con unos niveles bastante grandes de 250gal (centímetros sobre segundo cuadrado), fue muy breve, pero muy grande. Con la experiencia, el sistema determinó que era un sismo grande y había que alertar de manera pública. Ahora que tengamos el registro lo vamos a calibrar para ver si es posible que ese tipo de sobrestimaciones se moderen para que no existan críticas”.

Espinosa Aranda aseguró que a lo largo de la historia del CIRES se han logrado detecciones y avisos de alerta que han tenido una realimentación en cuanto a los umbrales, que son los niveles a partir de los cuales se emite el aviso. “Los umbrales, técnicamente, se puede fijar en cualquier nivel, pero una de las principales complicaciones es que en la Ciudad de México existen suelos muy diversos, hay unos muy firmes y otros muy blandos, lo que hace distinta la intensidad de los sismos”, expresó Espinosa. sun