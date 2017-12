Lleva MVC Educación Superior a Más Comunidades de Chiapas

Villaflores, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de la constancia de inicio de actividades de la sede académica municipal de la Universidad Virtual de la UNACH, en la colonia Nuevo México, del municipio de Villaflores.

Acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el mandatario subrayó la importancia de brindar nuevas oportunidades educativas para las y los estudiantes de las zonas rurales de la entidad.

Señaló que mediante esta nueva sala virtual, se acerca la educación superior a la población por medio de las herramientas tecnológicas puestas a disposición a través de internet, con equipos de cómputo y conectividad inalámbrica, donde se brindará asesoría tecnológica y académica para la comunidad estudiantil que en casa no cuenta con las herramientas necesarias para estudiar en esta modalidad.

Puntualizó que la idea es seguir generando desarrollo, así como más y mejores oportunidades para la juventud de las colonias y ejidos que también están interesados en la oferta educativa que ofrece la máxima casa de estudios.

Las carreras que se cursarán son las Licenciaturas en Derecho, Estadística y Sistemas de Información, Gerencia Social, Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Inglés, Seguridad Alimentaria, así como Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación.

La sala cuenta con computadoras que están al servicio de los estudiantes, para la realización de tareas, búsqueda de información y el acceso a la plataforma educativa en línea de la UNACH.

En otro momento, el Gobernador encabezó la entrega del Programa Bienestar Apoyo para Jefas de Familia, donde resaltó su compromiso de seguir trabajando en políticas y acciones que defienden los derechos de las mujeres.

“Uno de los temas que más me preocupan, no sólo en Villaflores, sino en todo Chiapas, es la violencia en contra de las mujeres; no vamos a permitir que sean golpeadas o agredidas física o verbalmente, por eso necesito que me ayuden con el poder de su denuncia, a través de la Fiscalía Especializada contra la Violencia a las Mujeres que fue creada para atenderlas y servirlas”, puntualizó.

Acompañado del presidente municipal, Luis Fernando Pereyra López, el mandatario reconoció el esfuerzo y la solidaridad brindada por las mujeres de la Frailesca para enfrentar el terremoto del pasado 7 de septiembre, y resaltó su interés por impulsar más y mejores programas que generen oportunidades para su bienestar.

Con la entrega de estos apoyos, dijo Velasco Coello, se apoya la alimentación saludable y nutritiva de sus hijas e hijos para que crezcan sanos y saludables, y también se ayuda directamente en la economía de las familias. ICOSO