Panamá Extraditará el Próximo 4 de Enero a Roberto Borge, Ex Gobernador de Quintana Roo

* Por Diversos Delitos de Corrupción.

Ciudad de Panamá. El gobierno panameño extraditará el próximo 4 de enero a México al ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge, quien es reclamado por la justicia de su país por diversos delitos de corrupción, informó este viernes la cancillería panameña.

La embajada de México en Panamá “ha confirmado a la cancillería que el 4 de enero a las 10:00 locales (15:00 GMT) autoridades mexicanas vienen a buscar al señor Borge en un avión oficial”, según el gobierno panameño.

El pasado 15 de diciembre el gobierno de Panamá había firmado la resolución para la extradición de Borge, del que había autorizado la extradición el pasado 18 de septiembre.

El ex gobernador apeló la decisión, pero la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano rechazó los recursos para impedir su extradición a México.

Esta decisión allanó el camino para que Borge responda ante la justicia mexicana por cargos de peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito de poder.

Borge fue detenido el 4 de junio en el aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, cuando trataba de tomar un vuelo a París.

Durante su detención fue trasladado desde El Renacer, una cárcel a orillas del Canal de Panamá donde pasó sus últimos años de vida el ex dictador Manuel Antonio Noriega, a una celda policial por riesgo de fuga.

Borge, quien dice ganar 16 mil dólares mensuales, gobernó Quintana Roo, estado turístico del Caribe mexicano, entre 2011 y 2016 por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Varios ex gobernadores, la mayoría del PRI, han sido acusados y detenidos en años recientes en México y en el extranjero por delitos de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado. Agencias