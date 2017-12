La Tenencia Vehicular no Regresará a Chiapas Mientras yo sea Gobernador: MVC

* EL MANDATARIO ESTATAL DESTACÓ QUE POR TERCER AÑO CONSECUTIVO NO SE COBRARÁ LA TENENCIA EN NUESTRO ESTADO, Y DEJÓ CLARA SU POSTURA DE NO REINICIAR ESE IMPUESTO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – El gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que en el 2018 se cumplirá el tercer año consecutivo que no se cobrará la tenencia en los 122 municipios de la entidad.

“La tenencia vehicular no regresará a Chiapas”, afirmó el mandatario al tiempo de precisar que con esta medida su gobierno sigue apoyando la economía de más de un millón de familias chiapanecas.

Subrayó que la prioridad de su gobierno es trabajar por el bienestar de las y los chiapanecos, y la decisión de mantener esta determinación es para que la gente y la economía de sus familias no se vean afectadas.

Velasco Coello recalcó que mientras en siete estados de la República Mexicana que habían eliminado ese pago, posteriormente lo regresaron, “aquí en Chiapas ¡ya le dimos un adiós definitivo a la tenencia vehicular!”.

La eliminación del pago de la tenencia es un compromiso cumplido del Gobernador con la ciudadanía, y ha sido reconocido por los beneficios que representa para la economía familiar. ICOSO