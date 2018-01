Encabeza MVC Encuentro con Jefas de Familia en el Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dijo que se cumplieron tres años consecutivos de no cobrar la Tenencia Vehicular, como una medida para apoyar la economía familiar.

Al encabezar un encuentro con jefas de familia de este municipio, Velasco Coello señaló que al no pagar tenencia, las familias propietarias de automóviles podrán ahorrar ese dinero y destinarlo a otros gastos en el hogar.

Indicó que hay un beneficio directo para miles de transportistas en el estado, desde quienes se dedican al servicio de pasaje público, taxistas, colectivos, autobuses foráneos hasta prestadores de servicios turísticos, entre otras ramas.

El Gobernador de Chiapas realizó una gira de trabajo por el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, desde donde envió un mensaje a todos los chiapanecos con motivo del Año Nuevo.

Manuel Velasco deseó a cada una y cada uno de los chiapanecos que en 2018 haya salud, muchos éxitos personales y familiares, y bienestar para los seres queridos.

“Que Dios los colme de bendiciones”, expresó el mandatario estatal, luego de hacer entrega de apoyos mano en mano a mujeres de comunidades afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre.

En ese marco, el gobernador Velasco aseguró que su Gobierno redoblará el trabajo conjunto con todas las autoridades municipales sin importar el color partidista.

Recalcó que trabajará intensamente para que a Pueblo Nuevo Solistahuacán y a los 122 municipios del estado lleguen más apoyos.

Por lo pronto, mencionó con las familias, empresarios y personas de Pueblo Nuevo que desarrollan una actividad productiva y cuentan con vehículos, que ya no pagarán Tenencia Vehicular por tercer año consecutivo.

Es un beneficio directo, puntualizó, que se da iniciando el Año Nuevo para apoyar la economía familiar. ICOSO