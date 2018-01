Advierten Industriales Aumento en Precio de la Masa y la Tortilla

*Por Alza a los Insumos.

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero.- José Ramón Salazar Ballinas, presidente de los Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, dio a conocer a los medios de comunicación que debido al incremento registrado en insumos como el gas y la harina, el nixtamal (maíz cocido en agua) sería una de las opciones más importante para abaratar los costos.

Según el empresario, han sostenido reuniones con organizaciones campesinas, para ver la forma en que proporcionen el maíz y se les pague con un precio de garantía.

Esos aumentos a los insumos básicos sólo benefician a las empresas trasnacionales, porque son ellos los que se llevan todas las ganancias, opinó.

Insistió que la implementación del nixtamal evitaría el uso de conservadores, suavizadores, gomas o blanqueadores, y en lugar de eso aportaría fibras y vitaminas.

De acuerdo a Salazar Ballinas, en algunas regiones de Chiapas ya se dio un aumento al precio del kilogramo de la tortilla, y varía dependiendo de las regiones.

Por otro lado la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), informó en las últimas horas que se prevé un incremento al precio entre 1.50 y 3 Pesos por kilogramo de tortilla, con la justificación del aumento del costo en los insumos que son utilizados para la elaboración de ese alimento, como el gas, la energía eléctrica y el maíz.

Hasta este martes, los industriales de ese sector en territorio nacional contemplan que en algunos Estados de la República Mexicana el kilogramo se venderá a 17 Pesos.

Esa unión de empresarios aseguró que los propietarios de negocios donde se produce la tortilla han resentido en los últimos meses, primordialmente, el aumento en el precio del gas y la energía eléctrica, lo que aumentó el costo de este alimento, que es un básico en la mesa y cocina mexicana.

Además, que la variación en los precios dependerá de cada región del país, en las zonas donde el salario mínimo es más bajo, el aumento también sería bajo, mientras que en la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye delegaciones de la CDMX y municipios del Estado de México, el aumento sería mayor.

Por su parte, la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), dio a conocer que “el aumento en el precio de la tortilla es injustificado e inconsciente, toda vez que los industriales, molineros y tortilleros están jugando chueco al importar maíz amarillo para elaborar este alimento”.

La importación de maíz amarillo no está permitida por la legislación actual, de ahí que el incremento está injustificado, y el precio del maíz blanco nacional continúa en un rango de 3.00 y 3.80 Pesos el kilo, dijo.

“El aumento anunciado se debe a la insensibilidad, la inconsciencia de los que se dedican al negocio de la producción de tortilla y los errores en las políticas en nuestro país con respecto al incremento en los precios de los combustibles y los energéticos”, señaló.

En contraparte, propusieron reformar, activar e instituir al Sistema Producto Maíz de México, una iniciativa que integra cada uno de los eslabones en esa cadena, porque consideran que se tomarían acuerdos entre todas las partes.

Por lo pronto consideraron que es irrisorio escudarse en el precio del Dólar, porque “no están importando maíz blanco para la producción de tortilla en México”.

Dejó en claro que los productores no aceptan el aumento como lo argumentó la Unimtac, porque el precio del maíz no tiene incremento alguno, tanto a nivel nacional como internacional.

Por el contrario, “los mercados mantienen los precios bajos en la maíz desde diciembre y posiblemente hasta febrero”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello