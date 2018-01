Urge Desazolve en Sistemas Lagunarios Afectados con el Paso del Huracán Stan

Tapachula, Chiapas. 03 de Enero.- Los sistemas lagunarios en la Costa de Chiapas sufrieron severos daños y una catástrofe natural en la pesca al azolvarse durante el paso del huracán Stan, ocurrido en octubre del 2005, y varios de ellos requieren ser atendidos urgentemente, sostuvo Julio Rodríguez López, presidente de la Sociedad Cooperativa de Pescadores Las Palmas.

Lamentó que las dos administraciones estatales anteriores no hayan incluido en ese entonces a los sistemas lagunarios de la región Soconusco en las declaratorias de desastre, “ya que por ese olvido no se pudo acceder a recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden)”.

En entrevista dijo que al iniciar el 2006, coadyuvaron para realizar un estudio en el que indicaba que se requerían al menos 300 millones de pesos para ese proceso, pero al no haberse incluido en el decreto, se tuvieron que buscar otros mecanismos.

A partir de entonces y a doce años del desastre, asegura que se ha logrado avanzar en los municipios de Tapachula, Pijijiapan y Acapetahua, “pero hace falta mucho por hacer”.

Recalcó que esa situación ha provocado la caída en la captura de camarón de estero al que se dedican miles de pescadores agrupados en 112 sociedades cooperativas.

Para contrarrestar el problema, indicó que gestionaron un programa de “sembrado” de más de 110 millones de larvas del crustáceo, con lo que apenas se ha mantenido la producción en la pesca chiapaneca.

Se refirió también a las tareas de alta mar en el Estado, de la que dijo sufrió un severo agotamiento y falta de apoyos gubernamentales en la última década, que concluyó con la baja de la flota camaronera de 29 barcos que se ubicaba en Puerto Chiapas, precisamente por incosteabilidad.

Confió que en éste año se incluyan recursos para el desazolve y apoyo para los sistemas lagunarios, ya que de ello dependen miles de familias y se contribuye a la estabilidad económica de la clase popular en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello