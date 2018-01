Espera Puerto Chiapas la Temporada de Cruceros 2018

* Arribarán 16 Buques.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Puerto Chiapas espera para este 2018 una de las peores temporadas de arribo de buques turísticos desde que fue inaugurada la Terminal hace once años, ya que solo se ha anunciado la llegada de 16 cruceros

Aún cuando las autoridades no han dado a conocer las causas, se cree que algunas empresas decidieron cancelar los arribos luego de problemas de azolvamiento de los canales de navegación.

Aunque prestadores de servicios señalan que mucho tiene que ver el desinterés de los funcionarios encargados de la promoción, pues ahora han enfocado los apoyos gubernamentales a la región de Palenque y San Cristóbal de Las Casas, donde varios de ellos tienen fincados sus intereses.

La Terminal de Cruceros de Puerto Chiapas fue inaugurada el 8 de Febrero del 2006, con la llegada del buque “The World”, considerado dentro de la marina turística internacional como uno de los barcos más ostentosos del mundo.

Sin embargo, después de la inauguración no llegó otro barco turístico durante el resto de ese año, y fue hasta el 16 de Enero del 2007, casi un año después, cuando arribó el crucero Ryndam, en donde viajaban mil 258 turistas.

Así, inició la primera temporada formal de cruceros para Puerto Chiapas, con la participación de nueve embarcaciones de las líneas Holland America Line Inc., Radisson Seven Seas Cruises y Celebrity Cruises, quienes transportaron a Chiapas durante ese año, 16 mil 813 personas, entre pasajeros y tripulación.

En tanto que en el 2008 se registraron 14 arribos, con lo que se contabilizó 17 mil 448 turistas de diferentes nacionalidades, la mayoría estadounidenses, así como siete mil 973 miembros de la tripulación, es decir, 25 mil 421 visitantes extranjeros.

Para el 2009 se recibieron 19 buques turísticos; en el 2010 la cifra ascendió 26 por ciento, ya que se contabilizaron 24 cruceros, mientras que en el 2011 fueron 21.

En el 2012, las condiciones económicas del mundo repercutieron para que en el año, Puerto Chiapas concluyera con 19 arribos.

Más adelante hubo un incremento en el arribo en poco más del 40 por ciento, al pasar de los 19 buques del 2012 a 30 en el 2013, una cifra similar a la del 2014, siendo ambos años la mejor etapa de la Terminal en Puerto Chiapas.

Para el 2015, el arribo de cruceros a Tapachula se redujo a 24; un año después, a 22. En el 2016 fueron 20 y en el 2017, 21.

¿Qué se le Oferta a los Turistas de Cruceros?

Los artículos más cotizados por los visitantes son los elaborados con ámbar y jade, ya que son piezas únicas en su género.

La mayoría de ellos decide optar por alguna de las más de 20 posibilidades de recorrido turístico en la Frontera Sur del país, como la visita guiada a la Zona Arqueológica de Izapa, el mayor centro cívico ceremonial del Pacífico, de la cultura mixe-zoque y con influencia de la cultura Olmeca.

Ese lugar tiene una extensión aproximada de 200 hectáreas y unos 160 edificios, basamentos y estelas; sobresaliendo la llamada “El Árbol de la Vida”, que representa la creación del hombre y del universo.

Hay un recorrido también por el centro de Tapachula, visitando lugares idóneos para conocer la historia de la migración de diferentes culturas, entre las que destacan la china, japonesa, alemana y libanesa; además de tener la oportunidad de aprovechar el comercio de la zona y la gastronomía típica.

En la Ruta del Café, los turistas recorren varias fincas de los altos de Tapachula, en donde conocen la cultura e historia de la cafeticultura de Chiapas, así como de la migración alemana y suiza, además de que se admiran magníficos escenarios naturales y una gran diversidad de flora y fauna. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello