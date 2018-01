Imparable el Tráfico de Productos “Milagro” y Medicamentos Piratas

* Ponen en Riesgo Salud de la Población.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- Según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en los últimos siete años se han asegurado 311 millones de cigarros ilegales, 5.3 millones de litros de alcohol adulterado, 9.5 millones de dispositivos médicos irregulares y 4.5 millones de productos “milagro”.

En un balance de las acciones realizadas por esa Comisión, también se decomisaron 540 toneladas de medicamentos irregulares y suspendió 13 mil sitios de Internet.

Tan solo en el 2017, según la Cofepris, se impusieron multas superiores a los dos millones de Pesos por alcohol irregular y de más de 8.5 millones de Pesos por posesión de medicamento irregular para la venta.

La preocupación va en aumento porque uno de los propósitos de la población para este inicio de año es la de reducir su peso corporal de la manera más fácil posible, incluso con el consumo de “medicamentos milagrosos”, que pudieran poner en riesgo la vida de los consumidores.

Y es que luego de que estudios recientes revelaron un incremento desmedido en el país en torno a la aparición y consumo de “productos milagro” para bajar de peso y disminuir talla, especialistas médicos han alertado a la población para evitar la utilización de esos artículos, porque pueden afectar gravemente la salud de quienes los consumen o utilizan.

De los consumidores más vulnerables a pastillas, ungüentos, cremas y fórmulas que ofrecen esos resultados, son las mujeres de entre 30 y 50 años de edad.

El crecimiento de las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, que afectan ya al 70 por ciento de la población en Chiapas, y el desdén hacia el ejercicio y una alimentación balanceada, incluso, son los impulsores principales para consumir esos artículos.

“Estamos advirtiendo a la sociedad en generar que el deseo de alcanzar un aspecto físico ideal con el uso de esos productos, no los llevará a ningún resultado satisfactorio, ya que bioquímicamente no tienen lógica y por eso no funcionan”, señala un informe del sector salud en éste fin de semana.

En el caso de las cremas o ungüentos, contienen varias sustancias que se pueden absorber por la piel, pero es muy difícil que realmente contribuyan a una degradación de las grasas, porque el metabolismo únicamente se logra por cambios químicos; además, pueden llegar a ocasionar dermatitis de contacto.

En tanto, los productos que son por vía oral ocasionan que exista un tránsito intestinal muy acelerado, provocando, a su vez, que no haya una absorción eficiente de los nutrientes o vitaminas que son esenciales para el organismo.

Esos artículos pueden ocasionar, además, taquicardias por las altas cantidades de cafeína, mientras que otros productos son catárticos (purgantes), generan diarrea y mala absorción de nutrimentos.

Chiapas: la Entrada de la Medicina Pirata.

A siete años de que entró en vigor en México la ley que regula la venta de medicamentos, en Chiapas la demanda de medicinas procedentes de Centroamérica aumentó en ese periodo en más del 400 por ciento, confirmó Rodrigo Sainz Chun, distribuidor de Farmacéutica San Marcos S.A.

En entrevista confirmó que en los pedidos de medicamentos de Guatemala hacia México, solo un 30 por ciento tiene control sanitario y el resto se desconoce de dónde viene y si son realmente elaborados en laboratorios.

En ambos casos, los más solicitados son antibióticos (sin receta obviamente), antidepresivos, antiespasmódicos, relajantes musculares, potencializadores sexuales “y otros en los que se ofrece irresponsablemente el combate a la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo cáncer y diabetes”, señaló.

El desplazamiento de medicamentos de Guatemala hacia México de manera ilegal no les afecta, dijo. “Por lo contrario, nuestra distribuidora mantiene un aumento en las ventas en los últimos tres años en alrededor del 80 por ciento, la mayoría para territorio mexicano”

Sin embargo, la medicina de dudosa procedencia o alternativa, les ha ocasionado una contracción en sus mercados, sobre todo en los populares, precisó.

Reconoció que hay algunas empresas que ofrecen medicamentos en las calles de la frontera de Guatemala con México, “pero la mayoría son productos de origen oriental que nadie puede garantizar que son efectivos o que en realidad no causarán daño a quien lo consuma, pero igual son comprados y cruzados por el río”.

Los principales puntos de venta de medicamentos que ingresan de manera ilegal a México -que se cree son toneladas cada semana- se comercializan en mercados de los municipios de Suchiate, Tapachula, Cacahoatán, Huixtla, Escuintla, Tonalá y Arriaga, incluso en la capital, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Comitán. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello