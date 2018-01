Aumentan Delitos Cometidos por Pandillas de Centroamericanos en la Frontera Sur

*EN TAPACHULA, 528 EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS FUERON DENUNCIADOS EN CUATRO MESES *CANCELADOS LOS OPERATIVOS POR IRRESPONSABILIDAD DEL DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero.- De los delitos o faltas administrativas que se cometen todos los días en Tapachula, al menos cinco son realizados por extranjeros, una cifra que se ha incrementado rápidamente en los últimos meses, sin contar los incidentes que no son denunciados.

Esto coincide con las leyes migratorias que implementó el Gobierno de los Estados Unidos, impulsadas por el presidente Donald Trump, que en términos generales restringe el ingreso de migrantes, de indocumentados, e incluso la deportación de residentes de diversos países que tienen muchos años de vivir en esa nación.

Esas modificaciones legislativas generaron que en 2017 se incrementara alrededor del 30 por ciento las deportaciones de mexicanos, y un aumento en el número de extranjeros indocumentados que se han quedado en territorio mexicano, por no poder llegar a esa nación.

Para poner un ejemplo de lo que está ocurriendo con los extranjeros que están llegando de manera ilegal a Tapachula y a los municipios de la frontera sur, basta hacer un balance de los informes en materia de seguridad pública de un cuatrimestre.

En total en ese periodo, o sea en 120 días, se denunciaron a 528 extranjeros por haber cometido algún tipo de delito, incluyendo robos a transeúntes y a casa-habitación, comercios, asaltos y hasta homicidios. De ellos, 36 fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público.

En los casos que fueron denunciados ante las autoridades, en el primero de esos cuatro meses, 50 eran de Guatemala, 25 de El Salvador, 40 de Honduras, 5 de Nicaragua, y uno de Cuba, haciendo un total de 121.

Mientras que en lo ocurrido en el segundo, 60 eran de nacionalidad guatemalteca, 35 de El Salvador, 40 de Honduras, 45 de Nicaragua, y uno de Cuba, que en suma llegó a los 181.

En el tercero, fueron 35 los guatemaltecos los que participaron en los delitos denunciados ante las autoridades, 25 salvadoreños, 31 hondureños, y 5 nicaragüenses, en global fueron 96.

En la última parte de ese periodo, se denunció a 55 guatemaltecos, 20 de El Salvador, 50 de Honduras y cinco de Nicaragua, es decir, 130 en total.

De los extranjeros que fueron puestos a disposición por haber cometido algún tipo de delito en Tapachula, seis eran de Guatemala, 17 de El Salvador, 12 de Honduras y uno de Nicaragua.

Bienvenidos con TVR… Delincuentes No.

Por ello, representantes de los sectores productivos en la Frontera Sur, exigieron lo largo del año que se continuara con las acciones que habían emprendido las autoridades de los tres niveles de Gobierno, en torno a los operativos de seguridad y revisión de documentos a extranjeros.

En esas demandas ciudadanas pidieron que las verificaciones, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, incluyan a comerciantes ambulantes en el ánimo de verificar su legal estancia en el país, que la mercancía que comercialicen no sea robada, sea original y que haya pagado los impuestos que marca la ley.

De igual forma a los sexoservidores (de ambos sexos), que apenas a unos metros del Parque Central ofrecen sus caricias en las calles, sin saber si cumplen con las verificaciones en materia de salud y si están legalmente en territorio nacional.

Se cree que la falta de los operativos interinstitucionales en contra de extranjeros en Chiapas, es por la irresponsabilidad del delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Jordán Alegría Orantes, quien pudiera estar gozando de algún beneficio con todo ello.

También extranjeros de color, que se supone habían llegado a la Frontera Sur para tramitar sus documentos que les permitieran atravesar el país y llegar a los Estados Unidos en un plazo no mayor a los quince días, decidieron quedarse en Tapachula ante las restricciones jurídicas de los norteamericanos, aunque algunos de ellos se convirtieron en delincuentes.

Cabe recordar que en Tapachula, un africano se escapó de ser linchado en el fraccionamiento La Antorcha VI etapa, luego de que fue sorprendido por vecinos cuando estaba asaltando violentamente en un local comercial.

Los empresarios han considerado que esos operativos son muy importantes, no solo para la seguridad de los habitantes y comerciantes de Tapachula, sino también para los visitantes nacionales y los propios extranjeros.

“No se trata de molestar a los visitantes extranjeros. Por lo contrario, somos los más interesados en que vengan, pero que lo hagan de manera legal”, indicaron.

Hicieron énfasis que coincidentemente con el incremento en el flujo de indocumentados en Tapachula y en los municipios aledaños, también lo ha sido de delitos en la que se ven involucrados extranjeros que han ingresado al país de manera ilegal.

Aclararon que de los 2.2 millones de guatemaltecos que llegaron a Tapachula con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) el año pasado, ninguno de ellos cometió algún delito.

“No queremos que vengan a mendigar o a delinquir”, recalcaron, al puntualizar que el hecho de solicitar la identificación a los extranjeros en territorio nacional y la comprobación de su estancia legal, no es un delito, sino más bien, es hacer lo que manda la ley.

Confirman Casos de Sida en Africanos y Haitianos.

Por su parte, la Secretaría de Salud en Chiapas confirmó que dieron positivo 15 casos de VIH-Sida en los grupos de migrantes que fueron evaluados médicamente de manera voluntaria a su paso por la frontera sur.

De ellos, el mayor número de infectados por el virus son de origen haitiano y africano, y el resto de Honduras, Nicaragua y El Salvador.

La situación es sumamente preocupante para el país, porque se trata de grupos flotantes que, a pesar de las condiciones en su salud, deciden continuar su camino hacia el interior del país y, de ser posible, llegar a los Estados Unidos.

Aunque ya se les confirmó el Sida, no se les puede detener porque no se trata de delincuentes, sino de personas enfermas.

Las autoridades de salud señalaron que se les dio atención médica durante su estadía en cualquiera de los 16 municipios de la región, y se le garantizó tratamiento para al menos tres meses.

Además, se les otorgó orientación sobre las acciones a seguir, y a los lugares donde tiene que acudir en territorio nacional para recibir atención médica y tratamiento gratuito.

Se desconoce si esas personas continuaron su camino o decidieron quedarse a vivir en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello