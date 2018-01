Alerta Centroamérica Sobre Flujo Masivo de Maras Hacia Chiapas

Los grupos delictivos han empezado a adquirir armas de grueso calibre para hacer frente a las autoridades.

* EXIGE COCOPARCI BLINDAR LA FRONTERA SUR CONTRA DELINCUENTES.

* AUMENTA LA VIOLENCIA EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA POR LOS MARAS: OBISPOS.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero.- Los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras alertaron a su similar de México sobre flujos masivos de pandilleros hacia Chiapas, derivado de los macrooperativos que esas naciones han ordenado en contra de esos grupos delictivos.

Ante la inminente llegada de esas organizaciones, el Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad Pública (Cocoparci), exigió a los tres niveles de Gobierno que se pongan en marcha las estrategias que sean necesarias para blindar la frontera sur contra delincuentes.

Así también, que se realicen operativos interinstitucionales en el centro de Tapachula, colonias populares y áreas suburbanas, en el que se aseguren a los extranjeros que no puedan acreditar su legal estancia en el país, tal y como marca la ley.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Cocoparci, aclaró que no se trata de xenofobia, sino simplemente aplicar lo que establece la normativa.

“Ahora hay un mecanismo migratorio flexible para que los visitantes que quieran llegar a Chiapas sean bienvenidos, como lo es la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que en los últimos dos años ha permitido contabilizar cerca de 4.5 millones de ingresos legales a la frontera sur”, señaló.

Sin embargo, una de las condicionantes de viajar a territorio nacional con TVR, es que los centroamericanos tienen que registrarse y comprobar su identidad y domicilio.

Por ello se considera que, muchos de quienes no buscan obtener la TVR, en realidad lo que están haciendo es ocultar quiénes son y de dónde vienen, porque podrían tener antecedentes penales.

Según Gutiérrez Franco, en la solicitud del sector empresarial de la región, es que se verifique a cada sospechoso que deambule en Tapachula, se verifiquen sus datos en la plataforma de seguridad nacional y se coteje con la de otros países, para descartar la posibilidad de que se pudiera tratar de delincuentes.

Piden además que, ante la importancia de salvaguardar la seguridad en la frontera sur, que se instale de manera definitiva un cuartel de la Gendarmería en Tapachula, y se refuerce el resto de las corporaciones policíacas.

Declara Guatemala la Guerra a Pandilleros.

Mientras, el Gobierno de Guatemala informó este martes sobre los resultados obtenidos de la guerra que le declaró a las pandillas durante el 2017.

A través de la Policía Nacional Civil (PNC), reveló que el año pasado fueron desarticuladas 96 organizaciones criminales que operaban en ese país.

Esas acciones dejaron como sado la detención de 966 personas, de quienes se sospecha son miembros o colaboradores de esos grupos criminales.

43 de esas 99 organizaciones, según el informe, estaban dedicadas principalmente a las extorsiones y los homicidios dolosos, donde había la participación de 571 jóvenes criminales.

De los detenidos, casi todos pertenecen a la banda Mara Salvatrucha 13 o de la Barrio 18, así como algunos que no pertenecían a ninguna de las dos.

En los operativos ordenados por el Gobierno de Guatemala se incluyen cientos de cateos en viviendas, bodegas y áreas abandonadas, que servían e guarida y centros de operaciones de los maleantes.

La desarticulación de esas estructuras, sólo en el tema de las extorsiones, permitió salvar la vida de 87 personas, a quienes los delincuentes habían ordenado matar por no pagar la extorsión.

En el 2017, la Fiscalía de Extorsión de Guatemala recibió la denuncia de tres mil 243 víctimas de ese flagelo.

En ese mismo periodo, también fueron capturadas por diferentes delitos 66 mil 419 personas. De ellas, cinco mil 334 fue por robo de motos, cinco mil 240 por lesiones y cuatro mil 410 por homicidios.

Los operativos permitió, demás, el decomiso de 4.6 millones de Dólares y 8.4 millones de Quetzales; 4 mil 196 armas de fuego, 5 mil 436 municiones, 13 mil 659 kilogramos de cocaína, y 294 vehículos.

Aumenta l Violencia por los Maras: Obispos.

En su oportunidad, Obispos de Guatemala, Honduras, El Salvador y México habían advertido que pandillas juveniles, como la marasalvatrucha, están aumentado su violencia y armamento en Centroamérica por el combate que los Gobiernos hacen contra ellos.

En rueda de prensa señalaron oportunamente que los pandilleros están conformando ejércitos con armas de alto poder como M-16 y AK-47.

Álvaro Ramazzini, Obispo de Guatemala, recordó que en su país, siete personas murieron cuando los maras intentaron rescatar a un líder pandillero de un hospital, y que para ello se utilizaron armas de alto poder.

“Están creando su ejército paralelo al institucional y a las policías que los persiguen, por ello se están armando”, informó a los medios de comunicación.

Mientras que, Elías Bolaños Mondragón, obispo de El Salvador, comentó que los enfrentamientos violentos entre autoridades y maras dejaron el año pasado unos 500 pandilleros muertos, así como 50 policías.

Además que alrededor de 15 mil maras fueron detenidos y encarcelados en ese país centroamericano.

Coincidieron en que la principal actividad de ese grupo son las extorsiones a propietarios de todo tipo de comercio, ocasionado la migración de miles de familias hacia México y Estados Unidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello