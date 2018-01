Terremoto de 7.8 Grados Sacude Honduras; Alerta de Tsunami en México y Centroamérica

* Autoridades Evalúan Daños.

Tegucigalpa; 9 de Enero.- Un sismo de 7.8 se registró esta noche frente a las islas del Cisne, a unos 300 kilómetros de la costa norte de Honduras, por lo que el Centro de Alerta de Tsunamis emitió una advertencia en la costas del Caribe, desde México hasta Panamá, y para las islas Caimán y Jamaica.

Según informes de la emisora hondureña HRN, el sismo provocó pánico en la región norte de Honduras, la más cercana al epicentro.

Fuentes del Instituto Geofísico de la Universidad de Honduras indicaron que el sismo se sintió hacia las 20:51 hora local, a unos 300 kilómetros de la costa hondureña, y a unos 33 kilómetros de profundidad.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras anunció por su parte que inició un monitoreo a nivel nacional, para determinar posibles daños.

De acuerdo con medios locales, el movimiento sísmico también fue percibido en otras naciones centroamericanas, como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y México.

El movimiento se percibió en algunas zonas de la Península de Yucatán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN)

Sismo registrado con epicentro fuera del territorio Mexicano, percibido en Quintana Roo y alrededores M7.8, 17.500°N, 83.600°W, profundidad: 33.0 km, 36 km al NE de las Islas del Cisne, Honduras. Limites de placas Caribe y Norteamérica.

A su vez, el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Felipe Puente, dio a conocer en la red social que no hay hasta el momento reporte de daños o víctimas en territorio nacional.

“El sismo de hace unos momentos en Honduras fue ligeramente percibido en los límites del Estado de Quintana Roo, al momento no se reportan afectaciones”, dio a conocer el funcionario federal en su cuenta @LUISFELIPE_P.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no existía reportes de afectaciones hasta el momento.

Hasta al momento no hay reporte de afectaciones.

Continúa el Monitoreo.

Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando, informó que se activaron los protocolos de seguridad y llamó a la calma.

SkyAlert informó que hasta el momento las estaciones maregráficas en el Caribe no registran variaciones en el nivel del mar. Agencias