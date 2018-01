Acuerdo Sobre DACA, Sólo si hay Muro en la Frontera con México, Insiste Trump

Washington.- El presidente estadunidense Donald Trump reiteró su condición de que, sin el muro en la frontera con México, no se daría un acuerdo final sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

“Cualquier solución debe incluir el muro, porque sin el muro no funciona”, advirtió Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca junto a la primer ministro de Noruega, Erna Solberg.

“Tiene que incluir el muro, necesitamos el muro por seguridad, necesitamos el muro para detener el flujo de drogas”, justificó el mandatario estadunidense.

Con los demócratas y republicanos del Congreso federal, Trump se comprometió el martes a concretar una ley que reemplace a DACA y que dé residencia permanente a unos 800 mil inmigrantes indocumentados acogidos por la medida instrumentada por el expresidente Barack Obama.

El pasado 5 de septiembre, Trump anunció que no renovaría los permisos de empleo y residencia temporal definidos bajo DACA, y dio de plazo al Capitolio hasta el próximo 5 de marzo para terminar un proyecto de ley que solucione la situación de los 800 mil inmigrantes indocumentados conocidos como “soñadores” o dreamers (en inglés). apro