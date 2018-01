Critica Meade Propuesta de AMLO de Desaparecer Seguro Popular

Ciudad de México; 11 de Enero.- José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la propuestas de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Seguro Popular.

Durante el Foro de Puntos de Encuentro en la ciudad de Toluca, dedicado a temas de salud, Meade Kuribreña dijo que es “fácil” criticar desde las campañas las medidas para brindar cobertura a la mayoría de los mexicanos.

“El Seguro Popular es el servicio que tiene más alcance. Criticarlo desde las campañas no requiere mucha información. El que no conoce al Seguro Popular dice que no es seguro ni es popular. La verdad es que echar discursos sobre salud es fácil, lo que es difícil es llevar la salud a 53 millones de mexicanos. Que hoy tienen acceso a atención a médico, a medicina y a clínica. No hay manera que vayamos a dejar que desaparezca”, dijo.

El precandidato Andrés Manuel López Obrador ha dicho que de ganar en 2018, eliminará el apoyo por considerarlo demagogia, que “ni es seguro, ni es popular”.

Meade Kuribreña, quien estuvo acompañado de priistas mexiquenses como César Camacho y Ana Lilia Herrera, afirmó que al programa lo van a fortalecer.

“Lo vamos a hacer porque sabemos lo importante que es que acompañe al adulto mayor y que el adulto mayor sepa que la atención se va a acompañar del acceso al Seguro Popular. Es un programa importante y el acceso a la salud nos asegura que, cuando la perdamos, no perdamos también nuestro patrimonio y que nuestra única preocupación sea recuperar nuestra salud”.

Explicó también que entre sus propuestas están pasar de la atención a la prevención.

“Con la información que tenemos sabemos quién está en riesgo y qué hábitos tienen que cambiar para evitar caer en la medicina curativa. Si cambiamos los hábitos, si trabajamos en la prevención vamos a gozar de nuestra edad adulta, con buena calidad de vida y con patrimonio”, dijo.

El Exsecretario de Hacienda agregó también que “debemos vincular a la investigación con el diagnóstico. A la investigación con el tratamiento. Es un número acotado de enfermedades que explica la mayor parte del gasto en materia de salud. El gasto se va en enfermedades que son prevenibles”.

Expertos que participaron en el Foro hablaron sobre la disminución del presupuesto en investigación de salud, además, pidieron mayor “voluntad política” para atender los padecimientos crónicos que sufre la población mexicana. (Agencias)