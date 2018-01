Estrategia “Plan Chiapas” Busca un Trato Justo y Solución a Conflictos con la CFE: Melgar

* EL SENADOR MANIFESTÓ QUE NEGOCIA CON LA PARAESTATAL VARIOS ACUERDOS PARA DISMINUIR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN CHIAPAS.

* APAGONES CAUSAN AFECTACIONES EN COMERCIOS Y HOGARES DE LA REGIÓN.

Arriaga, Chiapas; 13 de Enero de 2018.- En gira de trabajo por la Costa, Melgar informó que continúa trabajando junto a CFE para hacer realidad el “Plan Chiapas”, una estrategia ciudadana en busca de trato justo y soluciones a los conflictos por las altas tarifas en el Estado.

“Si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes, debemos entrarle con todo para cambiarle el rostro a nuestro futuro económico, aquí desde Arriaga, les digo, que no vamos a parar hasta tener cobros justos en los recibos de luz “, puntualizó Melgar.

Asimismo, el legislador tapachulteco resaltó que sólo de manera civilizada y haciendo las cosas bien, se podrán lograr acuerdos con CFE que beneficien al bolsillo de los chiapanecos, esto abona a construir un Chiapas Productivo.

Desde el día uno de su gestión, Melgar ha trabajado para exigir, llamar justicia y detener los altos costos que aplica CFE, lo cual resulta impagable para miles de chiapanecos con una economía limitada.

“Se debe entender que nuestro Estado aporta mucho a la Federación, por ello hoy se necesita replantear un trato justo, que se haga realidad para que a Chiapas y a los chiapanecos les vaya bien”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa

Pérdidas económicas y daños a

causa de apagones eléctricos

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero.- Fuertes pérdidas económicas y daños a causa de apagones eléctricos que se han resentido durante las últimas horas en el municipio de Tapachula y hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha dado ninguna opinión al respecto, denunció el presidente de los Comerciantes y Empresarios del Centro (Procentro), César García.

Los apagones afectaron las ventas de los comercios, así como los equipos de cómputo que sufrieron daños, focos fundidos, los termómetros que llevan en la parte interna los refrigeradores de los restaurantes también se dañaron, explicó.

“Tuvimos una afectación económica muy fuerte, toda vez que se perdieron en dinero las horas trabajo hombre, a causa del mar servicio de la CFE, que no emitió ningún comunicado ni se hizo ninguna advertencia para que la población y los comerciantes se prepararan”, dijo.

Presumen de ser una empresa líder mundial, pero la realidad es otra y quienes pagan las consecuencias son los usuarios que reciben un mal servicio, toda vez que también hubo afectaciones en los hogares, precisó.

“No puede ser que nos cobren altas tarifas cuando la realidad del servicio es otra, es necesario que la Comisión Reguladora de Energía debiera poner más atención y aplicar correctivos a la CFE para que no sucedan estas fallas, donde los únicos afectados son los usuarios en tiempo y en dinero”, aseguró.

No puede ser que el Estado de Chiapas, que es productor del 33 por ciento de energía a nivel nacional, tenga un servicio deficiente y bastante caro, al menos en Mérida, Yucatán pagan el kilowatt hora a .92 Centavos, en Baja California lo pagan a .66 Centavos el kilowatt hora, mientras que en Chiapas está en un 1 Peso con 27 Centavos, quiere decir que se pagan 28 Centavos más que Mérida y más de 70 Centavos, comparativamente con Baja California.

García añadió que esto es lo que dicen las tarifas de la CFE, pero la realidad es que en la zona centro de Chiapas se paga 1 Peso 95 Centavos el kilowatt hora, en la zona de puerto 1 Peso 75 Centavos, en la zona norte 1 Peso 60 Centavos, y ni CFE ni la Comisión Reguladora de Energía dan una explicación de por qué tan alto el costo de la electricidad.

Se pronunció porque se revisen las tarifas eléctricas en Chiapas, “ya basta de que hagan lo que quieren, si no nos atienden como debe de ser tomaremos otro tipo de medidas para ser atendidos, en este año electoral podemos tomar medidas drásticas para que los electores cambien de postura, idea y de posición ante un agravio tan grande sucede a los ciudadanos de Tapachula con la CFE”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González