Exigen 54 Países Africanos Disculpa Pública de Trump por Frase Racista

Naciones Unidas, EU. Un grupo de 54 países africanos “extremadamente consternados” exigieron este viernes al presidente estadunidense Donald Trump que se retracte y se disculpe por haber denunciado, según trascendidos, la inmigración de “países de mierda”.

Tras una reunión de emergencia para evaluar los comentarios de Trump, el grupo de embajadores de países africanos ante la ONU dijo estar “preocupado por la continua y creciente tendencia del gobierno de Estados Unidos a denigrar a Africa y a los descendientes africanos”.

Trump Homenajea a Martin Luther King en medio de escándalo por frase racista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió hoy homenaje a uno de los principales líderes del movimiento estadounidense por los derechos civiles, Martin Luther King, en un momento en el que afronta acusaciones de racismo por su supuesto insulto a Haití, El Salvador y varios países africanos.

Trump no quiso responder a preguntas sobre esa polémica durante un acto en la Casa Blanca, en el que una periodista incluso le dijo dos veces: “¿Es usted un racista?”.

El acto de homenaje a Martin Luther King (1929-1968) estaba planeado mucho antes de que surgiera la controversia sobre el exabrupto de Trump, y se produce con motivo del festivo anual que se celebra en Estados Unidos en su honor, y que este año tendrá lugar el próximo lunes 15 de enero.

“Esto es aún más ofensivo dada la realidad histórica del número de africanos que llegaron a EU como esclavos”, declaró un portavoz del presiente de la Comisión de la Unión Africana Moussa Faki

“Hoy nos reunimos para honrar la memoria de un gran héroe estadounidense, el reverendo Martin Luther King júnior, nacido en Atlanta, Georgia, y que cambiaría el rumbo de la historia humana”, dijo Trump desde la sala Roosevelt de la Casa Blanca.

“La fe del doctor King y su amor por la humanidad le llevaron a defender valientemente los derechos civiles de los afroamericanos”, agregó Trump, y afirmó que el reverendo creía en que “no importa el color de tu piel, todos somos creados iguales por Dios”.

El presidente firmó después una proclamación que declaraba como festivo el próximo lunes, e ignoró las preguntas de los periodistas sobre el insulto que supuestamente profirió este jueves durante una reunión con senadores en la Casa Blanca.

Trump negó hoy haber usado la expresión “agujeros de mierda” para referirse a Haití, El Salvador y varios países africanos; aunque reconoció haber usado un “lenguaje duro” en la reunión.

“Nunca dije nada despectivo de los haitianos más allá de que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con problemas. Nunca dije ‘Sáquenlos de aquí’. Inventado por los demócratas”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

No obstante, el senador demócrata Dick Durbin, que estuvo presente en la reunión del jueves en la Casa Blanca, aseguró hoy que Trump sí usó ese término ofensivo.

“El presidente comenzó a tuitear esta mañana negando haber usado esas palabras. No es cierto. Él dijo esas cosas llenas de odio y las dijo repetidamente”, señaló en declaraciones a los medios Durbin. Agencias