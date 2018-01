Campesinos de Pavencul Concluyen Protestas con Minuta de Acuerdos

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero.- Con la firma de una minuta de acuerdos, campesinos de la región indígena de Toquián Grande-Pavencul, dieron por concluidas las manifestaciones de protesta que mantuvieron durante toda la semana, por las diferencias internas que hay en ese lugar, sobre todo en materia de transporte.

Los pobladores primero habían tomados los caminos que conducen a esa región, ubicada en la zona rural alta de este municipio, argumentando que la concesión de transporte que ampara las 42 unidades que prestan el servicio de esas comunidades a la cabecera municipal, sigue en manos del ejidatario Melesio Ángel Mejía.

Según han detallado, a pesar de que la concesión es propiedad de todos los ejidatarios, esa persona la ha explotado durante dos décadas, no ha aportado nada a nadie y, por lo contario, debe cerca de medio millón de Pesos en impuestos a la Secretaría de Hacienda.

El año pasado, hubo una manifestación similar en la que las autoridades habían dejado en claro que la concesión es propiedad de los ejidatarios y, por lo tanto, Melesio Ángel debería entregar el servicio, pero no ocurrió.

Eso motivó que nuevamente hicieran patente sus reclamos que se agudizaron el viernes, cuando los campesinos se trasladaran a Tapachula a tomar las instalaciones de la Unidad Administrativa.

En ese mismo lugar se llevó a cabo una reunión encabezada por el subsecretario de Gobierno en la región Soconusco, Alfredo Lugardo López, y el delegado de esa dependencia, Israel Guzmán.

El encuentro se prolongó por espacio de varias horas, en el que participaron también los delegados de la Secretaría del Transporte del Estado, Jairo Palomeque Madrid; el de la Secretaría de Tránsito, Fabián de la Cruz Morales; y el de Hacienda, Luis Eduardo Guízar Cárdenas, así como el fiscal del Ministerio Público, Záizar Mejía Ramos.

Mientras que, por parte de los manifestantes, el grupo lo encabezó el presidente del Comisariado Ejidal, Pedro López Bartolomé, así como Jueces Auxiliares, Delegados municipales y representantes de las comunidades indígenas.

La reunión se prolongó hasta la madrugada de este sábado y concluyó con la firma de una minuta en la que se acordó que, referente a la deuda de impuestos de la concesión, se les permitirá a los ejidatarios que cubran esos pagos en parcialidades.

En la medida que cumplan con esas disposiciones de ley, se les permitirá que vayan regularizando las unidades, para la recuperación total del usufructo de la concesión.

Además, que la Secretaría del Transporte del Estado pondrá en marcha una serie de operativos para detener a aquellas unidades que operen en la región sin estar concesionadas, de los llamados piratas.

Para este lunes, 15 de Enero, habrá una reunión en la Fiscalía Regional del Estado para analizar las carpetas de investigación que están abiertas en torno a ese caso desde el año pasado, y darles una resolución jurídica.

Se reforzará la vigilancia policíaca en esa zona rural, incluyendo a las comunidades circunvecinas, entre otros puntos.

Se espera que, con la renovación de estos acuerdos, se logre la estabilización de esa zona y se aplique el estado de derecho, para que no haya impunidad y nadie esté por encima de la ley. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello