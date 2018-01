Circulan en México de Manera Ilegal Seis Millones de Carros “Chocolates”

* NO TIENEN PLACAS NACIONALES NI TARJETA DE CIRCULACIÓN Y TAMPOCO PAGAN NINGÚN TIPO DE IMPUESTOS

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero.- En México hay circulando alrededor de 5 millones de unidades de procedencia extranjera -de los llamados chocolates- adheridos a diversas organizaciones sociales, en espera desde el 2008 a ser legalizadas, pero en lugar de ello, en varios Estados han empezado a detenerlos.

Durante los últimos diez años, los propietarios de esas unidades han tratado de que se apruebe un acto de inconstitucionalidad a las reformas hechas por decreto que se publicaron el 24 de Diciembre del 2008, relativos a la regularización de vehículos de procedencia extranjera.

Estas permitían que las unidades de esa naturaleza fueran importadas, pero con la condición de que tuvieran un avalúo en territorio nacional y no en los Estados Unidos.

Al valuar los vehículos en territorio nacional, los impuestos a pagar por la regularización eran casi similares al precio del vehículo, por lo que los propietarios decidieron -desde entonces- no cumplir con ese requerimiento fiscal y transitar en resistencia civil por todo territorio nacional.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un resolutivo en el que aclara que esa situación está dentro de las atribuciones legislativas del Congreso de la Unión, pero que se tome en cuenta que desde hace muchos años hubo 16 decretos a favor de los propietarios de los vehículos extranjeros, quienes pagaban impuestos bajos.

En el sexenio pasado, se autorizó un nuevo Decreto de Ley en relación a los autos de procedencia extranjera.

Este, supuestamente permitía la importación de las unidades con impuestos bajos, tal y como lo estaba antes de la reforma del 2008, es decir, que se podían valuar en Estados Unidos para que sus propietarios en México pagaran un arancel máximo del 10 por ciento, pero no se hicieron las notificaciones ni tampoco se supo de la publicación.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, hace unos 25 años se calculaba que en había entre 600 y 700 mil unidades extranjeras ilegales en territorio nacional.

Unos diez años después, a principios de la década del 2000, la cifra se incrementó a unos 2 millones 500 mil autos “chocolate”, mientras que este 2017 concluyó con un aproximado a seis millones.

De ellos, hay registros que señalan que 2 millones 330 mil corresponden a automóviles sedán; 2 millones 89 mil son camiones ligeros; ciento 11 mil son camiones pesados y transporte urbano; cien mil son tractocamiones y tres mil 959 unidades son autobuses integrales de carga o de pasaje.

Los carros “chocolates” no tienen placas nacionales ni tarjeta de circulación, no pagan ningún tipo de impuesto, se desconoce su procedencia y si el nombre del propietario es real.

Mientras en algunos Estados, las autoridades se han vuelto complacientes de los poseedores de ese tipo de vehículos, en otros han iniciado operativos para detenerlos, porque en realidad son ilegales.

Por ejemplo, en Coahuila. el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración Fiscal del Estado, decomisaron en el 2017, 780 vehículos introducidos ilegalmente al país, que curiosamente en su gran mayoría son automóviles de lujo.

Roberto Díaz, administrador fiscal del Estado, destacó que entre los decomisados hay autos Porsche, BMW, Land Rover, Mustang, Challenger, entre otros.

Dijo que los únicos que ganan con los vehículos extranjeros que llegan al Estado, son las diversas organizaciones que les ofrecen una protección por un año, que no sirve para nada, y que les deja ganancias de entre 50 y 60 millones de Pesos al año.

Son organizaciones fuera de la ley y les cobran a los dueños de estos automóviles entre 800 y mil 600 Pesos, a cada uno, por la expedición de una supuesta placa de estas asociaciones, la cual no los va a proteger en contra de nada.

En el caso de Chiapas, se calcula que pudieran haber cerca de diez mil carros “chocolates”, circulando, tanto en las áreas rurales como en las urbanas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello