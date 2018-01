Relación con el Gobierno Federal y Chihuahua Está Rota: Javier Corral

* Si Depositan se Acaba el Problema, Advierte el Gobernador.

Ciudad de México. Ante el enfrentamiento que se registra entre su gobierno y la administración federal de Enrique Peña Nieto, Javier Corral, gobernador Chihuahua, pidió esta mañana al PAN su solidaridad y definiciones de todos sus componentes.

¿Vamos en serio o no contra el pacto de impunidad? ¿Vamos en serio o no contra la corrupción política?, preguntó ante los integrantes del Consejo Nacional, que sesiona para aprobar su plataforma electoral.

Corral Jurado destacó que este es un momento de definiciones para todos y cada uno de quienes conforman el partido. Se equivocan quienes haciéndole segunda al régimen priísta pretenden aislar el caso Chihuahua y desestimar la denuncia presentada.

El fin del pacto de impunidad es combatir la corrupción sin simulaciones y sin negociaciones vergonzantes. Combatir el pacto de impunidad es ir hasta las últimas consecuencias, no quedarse en las penúltimas, añadió en la sede nacional del blanquiazul en alusión a gobernadores panistas que han desestimado los planteamientos el mandatario chihuahuense.

El mandatario fue ovacionado de pie por sus correligionarios cuando el dirigente nacional, Damián Zepeda, destacó que Corral lleva a cabo una lucha contra la corrupción de las administraciones priístas.

Zepeda ratificó su apoyo al ex senador y ex diputado.

En entrevista, el mandatario señaló que la relación con el gobierno federal está rota y que no hay ninguna comunicación. Agencias