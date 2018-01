Rechazan Meade y Ochoa Haber Contratado a JJ Rendón

* Luego de los Señalamientos de AMLO.

Ciudad de México. El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, su equipo de trabajo y la dirigencia nacional del tricolor, rechazaron la versión de que el publicista Juan José Rendón haya sido contratado por ellos y señalaron que la pregunta formulada la víspera por Andrés Manuel López Obrador se debe a que el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia “está desesperado”.

Cuando se le preguntó a Meade si Rendón es uno de sus publicistas, respondió: “No, que yo sepa”.

A la misma pregunta, el coordinador de la precampaña, Aurelio Nuño Meyer, dijo: “¿Y él quién es?”.

-Es el publicista que dice López Obrador, ustedes contrataron.

-No lo conozco, López Obrador está desesperado.

Y después de que asistieron a un juego de Jai Alai en el que participó el precandidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, también sostuvo que ese personaje no está en la precampaña.

“Es una más de las mentiras de López, que está desesperado. Sus propuestas han sido totalmente desacreditadas por la ciudadanía, que no quiere un salto al vacío”.

Antes, y en su discurso a la dirigencia e integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), José Antonio Meade, insistió que López Obrador “es un nini, ni estudia ni trabaja, pero hoy les digo que es peor que un nini, porque además destruye, confronta y divide. No habla inglés ni francés como Ricardo (Anaya), pero López está aprendiendo a hablar ruso”; en referencia al puesto respaldo, manejado sobre todo en redes sociales, del gobierno soviético al ex jefe de Gobierno de la capital. Agencias