Peña Nieto Debe Garantizar la Transición Pacífica en el País

*Demanda Andrés Manuel López Obrador.

Xalapa, Ver..- De regreso a esta entidad, uno de los graneros de votos más importantes del país, Andrés Manuel López Obrador advirtió que el presidente Enrique Peña Nieto no puede caer en la autocomplacencia y debe garantizar una transición pacífica en México.

Ante reporteros que lo abordaron a la salida de la terminal aérea, el precandidato presidencial de Morena añadió que Peña Nieto tiene que rectificar, pues “es de sabios cambiar de opinión”.

“No voy a condenarlo, por lo que dijo, por esa indirecta. Pienso que debe reflexionar y garantizar que haya una transición pacífica, democrática”.

El tabasqueño indicó que no es su fuerte la venganza, que sólo busca que haya justicia y acabar con la corrupción en el país.

Sobre lo dicho ayer por el mandatario, en el sentido de que perdonar a los criminales sería tanto como traicionar al país, en clara alusión a su propuesta de amnistía, López Obrador expresó que no respondería al Ejecutivo federal, pues “creo que todo mundo sabe de qué se trata, no sé a quién se está dirigiendo”.

El político tabasqueño señaló que ya presentó su propuesta para conseguir la paz y que eso es lo que más importa al pueblo de México, que se acabe la violencia. APRO