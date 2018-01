Renuncia Rutilio Escandón al STJE Para Buscar la Gubernatura de Chiapas

*DESTACAN LOGROS CON LA PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, EN LA INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA UNA MEJOR APLICACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL ESTADO.

Tapachula, Chiapas. 16 de Enero.- Después de cinco años al frente de esa responsabilidad, Rutilio Escandón Cadenas renunció éste martes a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de Chiapas y en la mañana de éste miércoles lo hará a la magistratura, para buscar ser aspirante a la gubernatura en la Entidad.

En su lugar, el Congreso del Estado nombró en las últimas horas al también magistrado, Juan Oscar Trinidad Palacios, como nuevo titular del Poder Judicial.

Mientras eso ocurría, éste martes también los consejeros de la Judicatura, José Octavio García Macías y Salvatore Costanzo Ceballos, señalaron que Escandón dejó una administración limpia y un Poder Judicial más fortalecido, al ser la unidad, que fue el llamado que en todo momento hiciera el hoy ex magistrado presidente.

En entrevista, el consejero Octavio García, lo calificó como un hombre respetuoso de las leyes, que siempre buscó el bienestar de los trabajadores, al ser garante de los derechos laborales y ofrecerles mejores condiciones de vida.

Por su parte, el consejero Costanzo, consideró que la gestión de Rutilio será recordada como la etapa en donde se dieron grandes logros en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, haciendo énfasis en la infraestructura judicial y la capacitación de funcionarios, dejando mejores órganos jurisdiccionales en toda la entidad.

EL LEGADO DE RUTILIO EN EL PODER JUDICIAL

En cinco años de trabajo, Rutilio Escandón Cadenas, transformó al Poder Judicial de Chiapas y demostró que por encima de la función pública, se encuentra la calidad de persona.

El magistrado presidente encabezó una administración de grandes logros y le dio claridad al rumbo que debía seguir la justicia en la entidad-

Hoy el Poder Judicial es referente en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con 15 Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, 4 Juzgados de Ejecución de Sentencias, 2 Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes y uno en materia mercantil, así como la práctica de conversatorios entre Estados y Federación, las que han versado en un intercambio de experiencias y conocimientos jurídicos.

Asimismo, el Centro de Justicia Alternativa (CEJA) tuvo su mayor auge con la creación de dos subdirecciones más, una en la ciudad de Tapachula y otra en San Cristóbal de Las Casas, solucionando a través de procedimientos no jurisdiccionales las controversias en materia civil, familiar, mercantil y penal.

Escandón tuvo, porque así lo dictan sus resultados, la capacidad y voluntad de abrir las puertas del Tribunal Superior de Justicia a empresarios, organizaciones sociales, académicos, periodistas, mujeres abogadas, defensores de derechos humanos, a artistas culturales y a todas las personas que pedían ser escuchados.

Por primera vez, se emprendió una campaña por el respeto de los derechos humanos e igualdad de género, impactando a nivel nacional, ya que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) reconoció al Poder Judicial por emitir dos sentencias con perspectiva de género y derechos humanos.

Mientras que, por parte del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) Nacional, recibió una Certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación, y por el Modelo de Equidad de Género (MEG).

Aunado a esta promoción incansable del respeto y observancia de los derechos humanos que siempre mantuvo Escandón Cadenas, la Mesa de Reconciliación liberó a más de mil 900 personas de nacionalidad mexicana y extranjera.

En los últimos días, creció la infraestructura judicial, al poner al servicio la Unidad Técnica Especializada en el Sistema Acusatorio Penal del Instituto de la Defensoría Pública, hecho trascendental que implica un cambio de mentalidad en todos los operadores jurídicos, porque representa la ampliación de derechos y garantías para todas las partes involucrados en un proceso legal.

Fueron cinco años de esfuerzo, de trabajo conjunto y de forjar la unidad al interior del Poder Judicial del Estado, que dio como resultado el logro de objetivos comunes y el liderazgo de Rutilio Escandón.

SU TRAYECTORIA EN EL MARCO DE LA LEY

Rutilio Cruz Escandón Cadenas, fue miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Antes del cargo de Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se desempeñó como diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y dos veces Senador por Chiapas, en las LIX y LVIII Legislatura

Es licenciado en Derecho, además haber obtenido los títulos de Maestro y Doctor en esa misma carrera. Ha sido profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Tuxtla Gutiérrez, además en la UNAM y el Colegio La Salle.

De igual forma, vocal ejecutivo del Colegio de Profesores de Ciencias Políticas de la UNAM y Secretario general del Sindicato de Trabajadores del periódico Novedades.

En la administración pública, fue agente del ministerio público de la Procuraduría del DF; subdirector general del Instituto de Salud Mental de Baja California; delegado en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Guerrero; director jurídico de BANRURAL en Oaxaca, director general de la Comisión Electoral de Chiapas, y director de la frontera sur del INM.

Así también, subdelegado Regional y director general del Jurídico de Migración en Chiapas, Jefe de No Migrantes del INM; director de Trabajo y Previsión Social en Baja California; director del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Gobierno de ese mismo Estado; entre otros.

En el área partidista del PRD, fue secretario general del Comité Ejecutivo Estatal en Chiapas, Consejero Nacional, Consejero Estatal, y representante del Poder Legislativo ante el IFE.

EL CAMPESINO POBRE QUE SOÑÓ EN LA JUSTICIA

Rutilio nació el 3 de mayo de 1958 en el municipio de Venustiano Carranza, aunque vivió durante muchos años en Tapachula y por ello le guarda mucho cariño a la Perla del Soconusco.

Sin el más mínimo interés de compararlo con la vida y obra de Benito Juárez, Rutilio Escandón también nació en un hogar humilde, con padres campesinos de escasos recursos económicos, de quienes aprendió la seriedad y la disciplina que lo han caracterizado siempre, así como el respeto a las leyes y al prójimo.

Su infancia estuvo siempre llena de limitaciones económicas, salpicada con los conflictos sociales y diferencias de todo tipo que han marcado la historia de la Entidad.

Los atropellos a la sociedad y la marginación a las clases vulnerables lo hizo un niño que tenía poco tiempo para jugar, pero toda la vida para pensar y soñar en la justicia.

No tuvo la oportunidad de cursar en un colegio particular, ni siquiera en una primaria a la que acudían todos. Estudio en el Internado No. 11 en Tapachula, mientras que la secundaria en una escuela técnica agropecuaria.

Más tarde obtuvo una beca para continuar en el bachillerato en el estado de Baja California. Se inscribió en la preparatoria y luego en la carrera de Derecho, obteniendo el título de abogado en 1981. Allá conoció al chiapaneco Milton Castellanos Everardo, oriundo del municipio de Copainalá, que fue gobernador de Baja California por el periodo de 1971 a 1977, quien lo impulso para que incursionara en el periodismo.

Aunque parezca increíble, Escandón fue reportero de la nota roja en un rotativo, y después cubrió también las fuentes de cultura, de economía y, finalmente, la de política. Su trayectoria en los medios de comunicación concluyó con el puesto de editor de un periódico de Baja California.

La nostalgia de aquel sueño por la justicia y la atención a los pobres en su natal Chiapas, lo trajo de vuelta en 1993, donde de inmediato ocupó varios cargos, incluyendo la dirección general de lo que hoy es el Instituto Electoral y Participación Ciudadana.

Aquella inconformidad por los abusos y arbitrariedades en contra del pueblo, lo fue llevando en el camino de la izquierda política, desde donde se convirtió en opositor al gobierno.

Rutilio, aquel niño campesino que soñaba en las leyes y en cómo ayudar a los pobres, hoy aspira a ser gobernador de Chiapas.

LO QUE SIGUE EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Se tiene previsto que éste miércoles los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT), y Encuentro Social (PES), a la que han denominado “Juntos haremos historia”, formalizarán en Chiapas una alianza en el proceso electoral de éste año.

Rutilio ha señalado sobre Andrés Manuel López Obrador, quien aspira a la Presidencia de la República, que es un mexicano excepcional que está trabajando con mucha decisión por la transformación del país.

Además, que es un hombre que ha luchado toda su vida en el ánimo de que los mexicanos puedan vivir mejor, con desarrollo, progreso, dignidad y respeto los derechos humanos, sin distinción de nadie.

Según lo programado, entre éste domingo y el lunes, Escandón se registrará como aspirante a precandidato a la gubernatura, en esos tres partidos políticos.

Mientras que para el martes 23 de enero, tiene contemplado iniciar una precampaña interna, acompañado de López Obrador.

El político tabasqueño participará en 18 eventos masivos en los seis días (de martes a domingo) que estará en Chiapas, junto a Escandón.

Luego, el ex magistrado seguirá por su parte la precampaña hasta el 11 de febrero, para esperar que esa alianza de partidos realice su elección y determine quién será oficialmente su candidato.

Más adelante, a partir del 19 de abril, comenzarán las campañas y concluirán tres días antes de las elecciones del 1º de Julio. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello