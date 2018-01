“México no Pagará el Muro”, Admite Jefe de Gabinete de Trump John Kelly

*Difunde The Washington Post.

Ciudad de México.- El influyente diario estadunidense The Washington Post difundió hoy la versión de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, habría confiado a un grupo de congresistas que México no sufragará la construcción del muro en la frontera, en franca contradicción con lo que sostiene el presidente Donald Trump.

Con base en fuentes anónimas, el rotativo menciona que dicha confidencia la habría hecho Kelly durante una reunión privada con congresistas demócratas.

“(No habrá un muro) que México vaya a pagar” fueron las palabras que dijo Kelly, según el periódico.

Y luego añadió: “Algunas cosas se dicen en la campaña que no son plenamente informadas. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Es realmente difícil”.

Según el Washington Post, el jefe del gabinete de la Casa Blanca hizo otra confidencia a los legisladores, que el muro fronterizo no se extendería a lo largo de toda la frontera entre México y EU.

Esta versión choca frontalmente con las declaraciones que hizo el presidente Trump al Wall Street Journal hace apenas unos días. El mandatario estadunidense refrendó su promesa de campaña en cuanto a que México pagará por el muro fronterizo, incluidas las actuales pláticas de renegociación del TLCAN.(Apro)