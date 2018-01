Le Diré a Trump en su Idioma que México no Pagará el Muro: Anaya

* No Someterse a los Caprichos de EEUU.

Colima.- “México no pagará ni un sólo centavo del muro fronterizo”, aseguró Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia por la coalición México al frente, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Twitter que sí habrá construcción del muro.

“En su momento se lo voy a decir al presidente Trump, en su propio idioma para que no vaya haber ninguna duda. Que quede claro, México no pagará un solo centavo de ese muro”, dijo Anaya.

Durante su visita a Colima, Ricardo Anaya señaló que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, representa al sistema que por mucho tiempo ha obligado a México a estar al servicio del gobierno de Estados Unidos.

“Meade representa justamente a ese gobierno priísta que ha actuado, hay que decirlo con claridad, con absoluta falta de dignidad”, aseveró.

Y añadió: “México nunca se volverá a poner de tapete frente al gobierno de Estados Unidos, como ha ocurrido con este gobierno federal del PRI”.

En Colima, Anaya sostuvo reuniones con militantes de los partidos del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, así como con las dirigencias estatales. Agencias