Prevén Crisis en México por Pensiones Bajas de las Afores

* Jubilados Sólo Percibirán una Cuarta Parte de su Salario.

México.- La primera generación de trabajadores mexicanos en jubilarse bajo el sistema de administradoras de fondos para el retiro (Afore) está a la vuelta de la esquina. La pensión que recibirán será de una cuarta parte del salario promedio de sus últimos cinco años en activo. Es un problema que si no se atiende, la gente estará marchando en las calles porque no le alcanza la pensión, afirmó Pablo Sprenger, director general de Sura México.

Más que un tema de campaña electoral es un tema a resolver por el próximo gobierno, dijo, respecto de la insuficiencia que tendrán las pensiones pagadas por el sistema de gestión de fondos de retiro vigente en México desde 1997.

Entre los países donde los sistemas de retiro están basados en cuentas individuales gestionadas por empresas privadas, como son las Afore, los trabajadores mexicanos son quienes tendrán la pensión más baja, respecto de su último salario.

La llamada tasa de remplazo, que es el monto de pensión comparado con el salario de los últimos cinco años como trabajador activo, será en México de 25 por ciento; en Chile es de 50 por ciento, y el año pasado hubo fuertes protestas de trabajadores para reclamar que fuera mayor; en Perú es de 13 y en Colombia de 12 por ciento, añadió.

La diferencia está determinada por la aportación que se hace a la cuenta individual, que en el caso mexicano es de 6.5 por ciento del salario, mientras que en Chile es de 11 por ciento.

Lo menos que se debe aportar a una cuenta individual es 10 por ciento del salario. Lo ideal sería 14 por ciento, para lograr una pensión equivalente a 60 por ciento del último ingreso antes de pasar a retiro, dijo Pablo Sprenger este viernes.

Este tema es muy complejo de tratar en una campaña electoral, porque genera poco valor político, añadió. Tener pensiones mayores implica aumentar la aportación y eso al final lo termina por pagar el trabajador porque las finanzas públicas no tienen capacidad de absorber esa carga. Pero en otros países los problemas empezaron cuando se pagaron las primeras pensiones bajo el sistema de cuentas individuales, algo que en México ocurrirá en menos de tres años.

En este sentido, consideró que una posible salida para incrementar las aportaciones voluntarias a las cuentas individuales para el retiro es aumentar el monto que un trabajador puede deducir fiscalmente, que ahora está limitado a unos 120 mil pesos por año. Con ese tope, no hay incentivo para aumentar el ahorro para el retiro, dijo, aunque reconoció que esto también tendría algún impacto fiscal.

La primer generación de trabajadores mexicanos que se jubile bajo el sistema de Afore lo hará en unos tres años. Si no se atiende el problema, en algunos años la gente va a estar marchando en las calles porque no le alcanza la pensión, comentó. Va a haber una crisis en México por esto; no en tres años, no en 2025, pero sí en 2030, cuando sea mayor el universo de trabajadores pensionados y con un ingreso insuficiente. Agencias