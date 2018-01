Renuncian 14 Diputados a Militancia del PVEM por la Imposición de Albores Como Candidato

Por no someterse la Cúpula de la Dirigencia Nacional a un Proceso de Elección Interna.

* DESAPARECE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL VERDE EN EL CONGRESO; REALIZAN MARCHAS DE PROTESTA EN TAPACHULA Y COMITÁN.

* EL DIPUTADO EDUARDO RAMIREZ Y EL SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR TAMBIÉN OFICILIZARÁN SU RENUNCIA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero.- En un acto sin precedente en la historia de la política en México, éste sábado renunciaron a su militancia los Diputados locales que conforman la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de Chiapas, quienes conformaban la mayoría en la Legislatura.

La postura de los legisladores, según lo dieron a conocer en una rueda de prensa conjunta, es protesta porque desde un escritorio en la Ciudad de México, decidieron imponer al actual senador del PRI, Roberto Albores Gleason, como candidato a la Gubernatura de Chiapas, en una alianza con los verdes.

La decisión centralista no tomó en cuenta para nada la opinión de los chiapanecos, tal y como ha sido una constante desde que el Estado decidió adherirse a México.

La imposición del hijo del exgobernador Roberto Albores Guillén, se da a pesar de que el PVEM es la primera fuerza en el Estado; es la única gubernatura que tiene en el país y representa el bastión nacional de ese instituto político.

En reconocimiento a eso, el precandidato a la Presidencia de la República por la alianza PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, inició su precampaña en Chiapas, en donde había garantizado públicamente que el Verde Ecologista elegiría su candidato en el Estado, pero no cumplió.

1 of 2

Se teme que el resquebrajamiento del PVEM, podría representar cerca de un millón de votos menos a Meade, en sus aspiraciones de gobernar al país.

Ante todo ello, la diputada local, Dulce María Rodríguez Ovando, leyó un pronunciamiento en representación de sus 14 compañeros legisladores que tomaron esa determinación.

“Siendo congruentes con el sentir de nuestra militancia, nosotros, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde del Congreso del Estado, hemos decidido renunciar a nuestra militancia y al grupo parlamentario del cual hasta el día de hoy formamos parte”, informó.

En un acto celebrado en las propias instalaciones del Congreso, indicó que no se van a someter ni van a ser cómplices de las imposiciones que se cocinan desde la Ciudad de México, porque hay militantes del PVEM que merecían participar en el proceso.

Indicó que seguirán trabajando en sus Distritos, porque fueron elegidos por los chiapanecos, y con ellos tienen la obligación y compromiso, sin “logotipos, partidos y grupos de poder”

Ante los representantes de los medios de comunicación, recalcó que “no quieren trabajar con un régimen que no propone y de imposición”.

Anunciaron que este domingo, los Diputados, dirigentes municipales y representantes de ese partido, realizarán la asamblea “Por la Dignidad de Chiapas”, en la que se prevé haya una desbandada masiva del PVEM.

En la rueda de prensa estuvieron presentes las y los diputados: Dulce María Rodríguez Ovando, Mauricio Cordero Rodríguez, Viridiana Figueroa García, Sandra Luz Cruz Espinosa, Limbano Domínguez Román, Cecilia López Sánchez, Ada Celia González Durán, Alberli Ramos Hidalgo, Santiago López Hernández, Fidel Álvarez Toledo, Hugo Francisco Pérez Moreno, Fanny Elizabeth De la Cruz Hernández, Jesús Arnulfo Castillo Milla y Rubén Peñaloza González.

Protestas en Tapachula y Comitán…

Anuncian Renuncia Masiva.

Mientras eso ocurría en la capital chiapaneca, en varias ciudades como Tapachula y Comitán, miles de personas que aseguraron ser militantes del PVEM, realizaron marchas y mítines en los que, vestidos todos de blanco, reprobaron la intromisión de algún funcionario desde la Ciudad de México, para decidir el destino de Chiapas.

En Comitán, tierra del exgobernador Albores, del hijo al que quieren imponer y del resto de su familia, las estructuras del Verde se concentraron en el Parque de Guadalupe, desde donde salieron en un contingente hacia el centro de la ciudad, en el que se realizó un mitin.

En su trayecto, en el que participaron Regidores y Alcaldes, desplegaron mantas y pancartas, con lo que hicieron público su malestar en contra de lo que llamaron un “acuerdo de cúpula”.

Mientras, por la tarde en Tapachula, los militantes y simpatizantes del PVEM abarrotaron literalmente el Parque Bicentenario, en donde participaron también legisladores locales y Presidentes Municipales.

Ahí, no solamente lamentaron la imposición de Albores Gleason, sino que también “desde el centro del país sigan ninguneando al Estado a cambio de migajas y marginación”.

Anunciaron que en las próximas horas participarán en una renuncia masiva al PVEM y que durante la semana realizarán diversas asambleas locales, para definir su nueva filiación partidista.

Luis Armando Melgar También se Separa del Verde.

Por su parte, el senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, dio a conocer que también se separa del PVEM y que formalizará en breve su renuncia a ese instituto político.

No está de acuerdo a que se tomen decisiones unilaterales desde la Ciudad de México, indicó, que competen solamente a los chiapanecos.

En la toma de las decisiones sobre el futuro del Estado, deben ser escuchadas las voces de todos los sectores de la población, porque en ese consenso, los ciudadanos son los beneficiarios o perjudicados, dijo.

Se prevé que a la postura de Melgar se sumarán otros legisladores federales del PVEM, y la renuncia de ellos podría concretarse dentro de un par de semanas, cuando se reinicien las actividades en el Congreso de la Unión.

Hasta el momento no se ha aclarado si los acuerdos tomados e impulsados por el PVEM como fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión y en el del Estado, se respetarán y seguirán su cauce, o serán desechados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello