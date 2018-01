Renuncia ERA a Dirigencia Estatal del PVEM, a la Jucopo y a Diputación Local

* EN UN ACTO SIN PRECEDENTES, MILES DE PERSONAS SE CONGREGAN EN APOYO A ERA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de Enero.- Eduardo Ramírez Aguilar, renunció públicamente este domingo a su militancia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y a la dirigencia estatal de ese instituto político, ante miles personas que se dieron cita en el centro de esta capital.

En un acto sin precedentes en Chiapas, Ramírez también renunció a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, y a la Diputación local.

La decisión del ahora exlegislador, la dio a conocer en el Parque Central de esta ciudad, donde horas antes militantes y simpatizantes del PVEM habían convocado a una asamblea pública.

En la víspera, habían renunciado a su militancia, los 14 Diputados locales que conformaban la fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso del Estado de Chiapas, quienes representaban la mayoría en la Legislatura.

Todo esto es derivado a que, desde un escritorio en la Ciudad de México, decidieron imponer como al actual senador del PRI, Roberto Albores Gleason, como candidato a la Gubernatura de Chiapas, en alianza con el PVEM, sin consultar a los militantes del partido verde.

Al evento, denominado “Asamblea por la Dignidad”, llegó Eduardo Ramírez, subió a una tribuna y dijo: “Me voy a incorporar a las filas de la sociedad civil; a donde las necesidades no respetan color, militancia o religión”.

Recalcó además que “hoy en Chiapas se escribe un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Este movimiento ha brotado de la indignación del pueblo que no reconoce tutor político ni liderazgo, y que está cansado de las decisiones desde el centro de la República Mexicana”, señaló.

Ramírez Aguilar, que fue ovacionado en varias ocasiones, afirmó, “los ojos de México están puestos en Chiapas, y nuevamente seremos protagonistas de la historia. Que nos escuchen desde el centro, basta ya de los privilegios sin fundamento y de las decisiones alejadas de la realidad de nuestro Estado”.

En la parte medular de su discurso, recordó que durante el movimiento magisterial manifestó su postura respecto a la reforma educativa, en donde exigió abrir el diálogo y el respeto a los derechos laborales de los maestros y consideró que eso pudo haber molestado a alguien en el centro del país.

“Hoy, como ayer, sigo pensando lo mismo, no cambiaría ni una coma, y si ese fue el motivo para hacerme a un lado por parte de aquellos que creen que deciden el destino de Chiapas, les digo que no me arrepiento y sigo creyendo que la calidad educativa va de la mano de las maestras, los maestros y de los padres de familia”, insistió.

En la multitud había Regidores, legisladores, funcionarios, representantes vecinales, estructura, directivos y militantes del Verde, quienes también advirtieron que en las próximas horas renunciarán a ese partido político.

“A partir de hoy, mi militancia y partido se llama Chiapas. Buscaremos los espacios políticos más dinámicos, con el fin de construir la transformación y a construir un Estado que de un lugar a lo que el día de hoy se nos ha negado”, dijo Ramírez Aguilar.

Reconoció que uno de los detonantes de su salida del PVEM, es que se intentó que el partido fuera en busca de la gubernatura, pero sin el PRI, pero en México no lo permitieron.

“Nosotros siempre planteamos ir separados. Lo he dicho públicamente, no somos iguales, no estamos cortados con la misma tijera. Somos diferentes”, insistió

Al concluir su participación, recalcó, “la imposición de la alianza PRI-PVEM, donde el virtual precandidato es el senador Roberto Albores Gleason no prosperará”.

Poco después, organizaciones sociales, empresariales, académicas, obreras, sindicales, de mujeres, entre otras que no militan en ningún partido político, expresaron a Ramírez su respaldo, así como el repudio de que dos o tres personas decidan el futuro de Chiapas.

Nombra PRI a Miranda Delegado en Chiapas.

Mientras todo eso ocurría, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, nombró a Luis Enrique Miranda Nava, Delegado Especial de ese instituto político en el Estado de Chiapas.

Al entregarle el nombramiento, el líder del PRI aseguró que Miranda Nava fortalecerá al priismo chiapaneco y trabajará mañana, tarde y noche en favor de la unidad del partido en esa entidad, de cara a las elecciones del 1 de Julio de este año.

Renace el Proyecto de la Gran Alianza.

El PRD, PAN y Movimiento Ciudadano han logrado asegurar hasta ahora las alianzas electorales en 7 Estados y en la capital del país.

El secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero, anticipó que las coaliciones electorales en Estados de la República con comicios este 2018 se consolidan, “hemos avanzado ya en 10 Estados del país”.

“Ya aprobamos en el PRD la coalición Por México al Frente en Tabasco, la Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, está pendientes Jalisco, Morelos y Chiapas”, detalló.

El perredista señaló que se está analizando los perfiles de los candidatos que pudieran postular los tres partidos “pero el escenario que se nos plantea es que PRD, PAN y MC vamos a ir juntos como Frente Ciudadano en más del 90 por ciento de los Estados”.

Respecto a Chiapas, refirió que a través de una encuesta se conocerá al mejor posicionado para que encabece la candidatura en la entidad y posteriormente se verá si hay consensos.

Mientras que este domingo por la tarde en la entidad, el PRD llevó a cabo una Asamblea Estatal, que de acuerdo a lo difundido poco después de que concluyera esa reunión celebrada en la capital, aprobaron por mayoría, ir a las elecciones en alianza con otros partidos políticos.

Por la noche, la dirigente del PAN en la Entidad, Janette Ovando Reazola, se reunió con Adriana Díaz Contreras, Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, así como directivos del sol azteca.

El tema fue precisamente el renacimiento del proyecto de una gran alianza, en el que pudieran unirse el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Chiapas Unido y Mover a Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello