Con Exhorto a No Entregar el Voto, Inician Campaña López Obrador y Rutilio Escandón en Bachajón, Chiapas

* ANTE MILES DE INDÍGENAS DE CHIAPAS, EL PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA ASEGURÓ QUE ACABARÁ CON LA CORRUPCIÓN Y MEJORARA LA SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL.

Bachajón, Chiapas.- “Hay que decirle a la gente que resistan, que no entreguen el voto, tengan confianza, si acabamos con la corrupción, que ese es el propósito, el presupuesto del país que es producto de los impuestos de todos los mexicanos va a alcanzar para mejorar la situación económica y social”, dijo en Chiapas Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos haremos historia.

Frente a habitantes del ejido Bachajón, perteneciente al municipio de Chilón, que se congregaron para escuchar su mensaje, López Obrador explicó que el objetivo del proyecto de esta coalición conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social, es sacar de la pobreza a millones de mexicanos, “para eso vamos a limpiar al gobierno de corrupción, desde arriba para abajo”.

En compañía del precandidato a la gubernatura del estado, Rutilio Escandón Cadenas, reiteró que hay que decirle a la gente que resista, que falta poco tiempo para las elecciones del 1 de julio, donde actuando con responsabilidad cambiaremos la historia de México.

Lo que se busca, subrayó, es que haya justicia para todos, por ello, no estén solo recibiendo migajas, dádivas, necesitamos que se acabe esa perversidad de los adversarios políticos.

Mientras era interrumpido por aplausos, gritos y arengas, el político tabasqueño fue contundente al decir que el movimiento está avanzando: “tenemos que dar aun un gran impulso en estos meses que faltan, hay que dar el último jalón, no nos dejemos engañar”

El precandidato a la gubernatura, Rutilio Escandón Cadenas, abundó que falta poco para que se haga justicia en el país, para inaugurar una nueva cultura política.

"Escribiremos una nueva historia, vamos a empujar el progreso y el desarrollo, vamos a rescatar a la nación, necesitamos la reconciliación de los pueblos, la igualdad y la justicia para todos", concluyó.