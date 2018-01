El IEPC Árbitro Para Definir las Alianzas en la Elección de Candidatos a Gobernador

* EN BREVE SE CONOCERAN EL NOMBRE DE LOS CONTENDIENTES DE LAS ALIANZAS DEL PRD-PAN-MOVIMIENTO CIUDADANO, ASI COMO DEL PRI-PVEM, PANAL, MOVER A CHIAPAS Y CHIAPAS UNIDO.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero.- A pesar de que en la madrugada de éste martes concluyó el plazo para registrar las alianzas de institutos políticos en Chiapas, hasta el momento no hay candidatos definidos por ningún partido, para ningún cargo de elección popular.

Por lo contrario, la definición de las coaliciones a cinco minutos de que terminara el periodo de registros, ocasionó que algunos políticos que creían que ya tenían la candidatura bajo el hombro, ahora tengan que competir en procesos internos para tener una oportunidad de estar en las boletas éste 1º de julio.

Como ya lo dio a conocer oportunamente el rotativo EL ORBE, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dio por concluido el periodo de registro de las alianzas para contender en las elecciones en Chiapas, en las que se elija al nuevo gobernador del estado, presidentes municipales y diputados locales.

El organismo confirmó éste miércoles que se registraron tres coaliciones.

La primera de ellas fue denominada “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

En éste caso, Rutilio Escandón Cadenas, quien fuera hasta hace unos días presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, inició en el primer minuto de éste miércoles, su precampaña, para que esos tres partidos políticos tengan la opción de elegirlo como su candidato a gobernador.

El arranque de sus actividades de proselitismo fue compartido por el aspirante a la Presidencia de la República por esa coalición, Andrés Manuel López Obrador, quien lo acompañará durante los seis días que estará en Chiapas.

La segunda alianza fue registrada con el nombre de “Al Frente por Chiapas”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Los dirigentes estatales de esos tres partidos esperaron hasta el último momento para el registro, ya que había la posibilidad de que se incorporaran Chiapas Unido, Mover a Chiapas e, incluso Nueva Alianza (PANAL), pero no se concretó.

Este miércoles se informó que a esa fórmula, los primeros que se han inscrito son la diputada federal, María Elena Orantes López, de MC; Diego Valera Fuentes, del PRD, Rubén Velázquez López, del PRD, y el externo, José Antonio Aguilar Bodegas, ex senador por el PRI.

Sin embargo, todos los reflectores políticos estatales y nacionales fijaron su atención en los problemas por las que atravesó la alianza entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México.

Y es que el tricolor, sin respetar los acuerdos internos y el hecho de que el Verde sea la primera fuerza en el Estado y bastión nacional, decidió nombrar al senador Roberto Albores como el candidato de esa alianza, pero hubo de inmediato reacciones multitudinarias que señalaron esos actos como una imposición desde el centro del país.

Durante el fin de semana, 14 diputados locales y 57 alcaldes en Chiapas hicieron pública su renuncia al PVEM, pero la dirigencia nacional no se las aceptó.

También hubo marchas, mítines y otro tipo de manifestaciones en contra del nombramiento directo de Albores, lo que tensó a la política nacional.

Luego de casi 36 horas de negociaciones, las dirigencias nacionales de ambos partidos aclararon sus diferencias, reconocieron el error de la imposición y concluyeron en varios acuerdos.

Con ello fue inscrita la tercer alianza, a la que desde ahora se llama “Todos por Chiapas”, conformada por el PRI y PVEM, así como el Partido Nueva Alianza (PANAL), Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Al presentar el registro de esa coalición, el PRI tuvo que desechar el registro de Albores Gleason, quien hasta ese momento era su candidato.

De acuerdo a declaraciones del dirigente estatal del PRI, Julián Nazar, ahora la Coalición conformará un órgano de gobierno que definirá en las próximas horas el método de la elección del candidato.

Uno de los aspirantes a gobernador por esa coalición insistía en que la decisión la tomarán las dirigencias nacionales, desde un escritorio de la capital del país, pero la propuesta no fue aceptada.

En lugar de ello habrá un proceso interno en el que se consideren las aspiraciones de todos por igual, supuestamente sin imposiciones.

Aún cuando el método todavía será definido en las próximas horas, la alternativa impulsada por cuatro de esos cinco partidos políticos, es que sea a través de la consulta a las bases, es decir, un proceso democrático en el que los militantes decidan quién será su candidato.

De confirmarse esta alternativa, el IEPC será el árbitro que verifique, supervise y legalice el proceso, para que en realidad los partidos políticos no hagan trampas.

En espera de las reglas con las que se determinará la competencia interna, los tres primeros participantes son los senadores Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar Bravo, así como el ex presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Sin embargo, en la tarde de éste miércoles también se informó que el dirigente de Mover a Chiapas, Enoc Hernández Cruz, y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, podrían también incorporarse en la lista de los aspirantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello