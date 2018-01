Enero 31, Fecha Límite para Tramitar Credencial de Elector

Tapachula Chis; ENE 24.- Con el fin de que la mayor parte de ciudadanos puedan estar en condiciones de ejercer su voto en las elecciones del 1 de julio de 2018, el INE estableció el calendario para los diferentes trámites relacionados con la expedición de la credencial para votar.

El Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Heberto Ochoa Méndez, mencionó que de acuerdo a la Campaña Anual Intensa, los ciudadanos tendrán máximo hasta el 31 de enero de 2018 para actualizar sus datos, así también esta fecha se refiere para los jóvenes que aún no tengan 18 años, pero que al día de la elección ya hayan alcanzado la mayoría de edad, es decir falta casi una semana para que se venza el plazo.

Dijo que quienes no cuenten con la credencial después del plazo referido, a causa de robo, deterioro grave o extravío, tendrán hasta el 28 de febrero para solicitar una reposición.

El funcionario del INE agregó que el plazo máximo para recoger las credenciales tramitadas bajo las condiciones descritas anteriormente, es el 16 de abril de 2018.

Detalló que también hay una alternativa adicional a la solicitud de la credencial y es la reimpresión y el plazo para esta solicitud va del 1 de marzo y hasta el 20 de junio; es decir, menos de un mes antes de la jornada electoral.

Detalló que a diferencia de la reposición, la reimpresión no implica actualización de datos ni fotografía, pues se genera una credencial con los mismos datos que el anterior, incluyendo, por lo tanto, no es necesario modificar los listados nominales para que puedan votar.

Ochoa Méndez recalcó que en los días de enero, la afluencia de solicitantes ha sido concurrida, en promedio se atienden a alrededor de mil 200 personas por día.

Calificó de importante mantener actualizada la credencial para votar, para aquellas personas que hicieron un cambio de domicilio, ya que el listado nominal va de acuerdo con la dirección de la credencial para las votaciones del 1 de julio.

Puntualizó que se han optimizado los tiempos para entregar la credencial para votar, que con las condiciones de estos momentos, puede tardar en promedio 10 días, por lo que invitó a hacer este ejercicio ciudadano, y no esperar hasta el último día. Agencia Intermedios