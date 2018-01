Exigen “Cancha Pareja” en Elecciones de la Coalición “Todos Somos Chiapas”

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero.- A un día de que se registrara la coalición “Todos Somos Chiapas”, conformada por los partidos PRI, PVEM, PANAL, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, decenas de Alcaldes, Diputados federales y legisladores locales exigieron “cancha pareja”, en el proceso interno que permitirá elegir a su candidato a Gobernador.

En un documento firmado y remitido a las dirigencias nacionales, pidieron que la selección del candidato sea sin trampas, sin mecanismos ocultos y sin intervención unilateral de partido político alguno, tanto de su dirigencia estatal como nacional, para perjudicar a cualquier de los aspirantes, respetando únicamente las decisiones del órgano de Gobierno.

Además que este proceso se realice bajo la rectoría del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), que es la autoridad imparcial facultada para organizar estos procesos internos.

En el tercero de los puntos señalaron que “no queremos candados para nadie. Queremos que sea un proceso incluyente y democrático, que no lesione los derechos políticos de ninguno de los aspirantes y muncho menos la dignidad de la ciudadanía que participará en este proceso”.

Para transparentar la elección exigieron también el proceso, sea de consulta a toda la ciudadanía y no sólo dirigido a la militancia de los partidos políticos, toda vez que así se legitimará el origen social del aspirante ganador.

A unas horas de que los cinco partidos presenten ante el IEPC el mecanismo para elegir a su candidato a Gobernador, expresaron que no se prestarán a ningún tipo de engaño o simulación que se pudiera dar en el proceso.

Tampoco aceptarán, según dijeron, que se pretenda imponer a un candidato carente de legitimidad, “porque seguramente irá a la derrota al proceso constitucional del 1º de julio del presente año”.

Hasta el momento, sólo se ha confirmado la participación como aspirantes a candidato en ese proceso, a los senadores Roberto Albores Gleason y Luis Armando Melgar Bravo, así como del expresidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

De acuerdo al calendario oficial del IEPC, se tiene previsto que del 21 al 23 de Marzo se inscriban los candidatos a Gobernador por sus respectivas alianzas, es decir, para entonces ya deberá estar definidos quiénes estarán representando a las coaliciones en las boletas electorales. EL ORBE / Ildefonso Ocho Argüello