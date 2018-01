Simpatizantes del PVEM Dice No a la Imposición

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero.- Miles de personas, entre militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), marcharon en la tarde de ayer jueves para expresar su rechazo a la imposición que, aseguran, pretende hacer la dirigencia nacional del PRI, en torno al candidato a Gobernador en Chiapas

El contingente partió del Parque Bicentenario, en el centro de la ciudad, hacia la explanada exterior del Palacio Municipal.

En el trayecto desplegaron mantas en las que se leía “Consulta a las bases sí, imposición no. En el Soconusco no permitiremos imposiciones”.

En algunas pancartas los manifestantes advirtieron al Partido Revolucionario Institucional que, “o hay consulta a las bases, o se quedan solos”

Todo eso en virtud de que el fin de semana pasado, el tricolor registró al senador Roberto Albores Gleason como el candidato de la alianza PRI-PVEM, a decisión de alguien desde el centro del país.

Eso originó que 14 Diputados locales presentaran su renuncia y que realizaran marchas y mítines de protesta en varis regiones del Estado.

A consecuencia de ello, el PRI tuvo que echar atrás su postura y aceptó que otros aspirantes entraran en un proceso democrático para definir quién será el candidato de la coalición conformada además por Nueva Alianza (PANAL), Chiapas Unido y Mover a Chiapas.

Sin embargo, en las últimas horas se recrudecieron las hostilidades, en virtud de que aún no se llega al acuerdo sobre el mecanismo que se utilizará para seleccionar al candidato.

En el caso de lo ocurrido en Tapachula este jueves, los manifestantes exigieron que el método sea a través de consultar la opinión de los ciudadanos, y que el órgano electoral sea el vigilante del proceso.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y después de las expresiones que se hicieron fuera de Palacio, la dieron por concluida, sin que se registraran incidentes. EL ORBE / Ildefonso Ocho Argüello