Vengo Apoyar a Rutilio Escandón Para Gobernador de Chiapas: López Obrador

Pijijiapan, Chiapas.- “La corrupción es el cáncer que está destruyendo nuestro país, por la corrupción hay pobreza, por la corrupción se desató la inseguridad, la violencia, por la corrupción nuestro país tiene en el extranjero una imagen por los suelos, nuestro querido México está mal visto”, expresó Andrés Manuel López Obrador ante miles de simpatizantes que se congregaron en el municipio de Pijijiapan.

En su tercer día de gira de precampaña por Chiapas, acompañado por Rutilio Escandón Cadenas y Rodolfo Moguel Palacios, precandidatos a la gubernatura, el aspirante presidencial pronunció un discurso en el que animó a las mujeres y hombres a no rendirse, después de tantos años de lucha, para lograr la verdadera transformación del país.

“Por eso vamos a llevar a cabo este cambio entre todos, y tengan la seguridad absoluta de que yo no les voy a traicionar, no voy a fallarles. Tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, dijo entre aplausos de habitantes y simpatizantes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo y Encuentro Social.

“Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica, conozco bien lo que han hecho y como han pasado a la historia los presidentes de México, desde Guadalupe Victoria hasta el actual, y no quiero pasar a la historia como un mal presidente”, aseguró al tiempo de precisar que seguirá el ejemplo de mandatarios como Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

Además, agregó: “No va a ser más de lo mismo, no tendría caso tantos años de lucha para llegar y hacer lo mismo. Vamos a cambiar al régimen, se va a acabar la corrupción, la vamos a desterrar del país. Por eso va a ser una transformación, una revolución pacífica”.

A su vez, el precandidato Rutilio Escandón, aseguró que este movimiento tiene dos fortalezas muy importantes que no tienen sus adversarios.

“La primera: Contamos con el apoyo del pueblo, de ustedes que están caminando día y noche, todos los días, para informar a la sociedad y eso nos da la certeza de que vamos a cambiar rumbo y el destino del país. Pero tenemos otro muy importante, que es nuestro y que no tienen los demás. Tenemos un gran líder que va a ganar la presidencia, pero no solamente eso, que va a transformar el país, que va a rescatar a México y por supuesto a Chiapas”. Boletín Oficial

El Soconusco es y Seguirá Siendo un

Gran Polo de Desarrollo: Rutilio Escandón

Tapachula, Chiapas. 25 de Enero.- “La región Soconusco tiene el potencial necesario para que siga siendo, como hasta ahora, uno de los principales polos de desarrollo en el país”, sostuvo Rutilio Escandón Cadenas, precandidato a la gubernatura de Chiapas por la coalición “Juntos haremos historia”.

Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador, encabezaron éste jueves eventos masivos en los municipios de Tuxtla Chico, Tuzantán y Pijijiapan.

El aspirante a la gubernatura subrayó la importancia que tiene el Soconusco para México, sobre todo en materia de alimentación, y cultivos como el café, cacao, plátano, banano, mango, rambután y papaya.

Destacó además la importancia de Puerto Chiapas y el agua que aporta la Entidad al país, entre otros recursos naturales.

Agradeció a los miles de hombres y mujeres que se dieron cita en cada uno de los tres eventos, donde literalmente las instalaciones fueron insuficientes.

LAS MIGAJAS QUE SE ENVÍAN A CHIAPAS

Por su parte, López Obrador consideró que Chiapas se encuentra en una grave crisis económica, porque no hay inversión pública federal.

Luego se refirió a las modificaciones fiscales que se hicieron en éste sexenio en perjuicio de Tapachula y de los municipios aledaños de la Frontera Sur

Sostuvo, a razón de ejemplo, que el aumento el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 11 al 16 por ciento, sin considerar que es una franja fronteriza, “lo que afectó mucho a la población”.

También comparó a México con Guatemala al decir que esa nación centroamericana no tiene petróleo, pero la gasolina es más barata.

Opinó que ese problema, además el que ocasionan las altas tarifas eléctricas, son derivados de la corrupción e impunidad del gobierno.

“Hasta en Estados Unidos es más barata la gasolina y la energía eléctrica, cuando nosotros tenemos la materia prima”, dijo el precandidato.

Calificó de fiasco a “los tecnócratas del neoliberalismo. Esos genios que han egresado de ciertas universidades, y que han dominado la economía en los últimos años en México y quieren seguir mal gobernando el país”.

Puntualizó que en Guatemala, incluso, tienen preso al ex presidente Otto Pérez Molina “porque le comprobaron que se robó 40 millones de pesos, pero que no llega ni a carterista en comparación con los corruptos de nuestro país”.

La gira del tabasqueño por el Estado, acompañado de Rutilio Escandón comenzó el pasado martes 23 de enero, en los municipios de Salto de Agua, Yajalón y Chilón; mientras que en su segundo día por el Estado, estuvo en Teopisca, La Trinitaria y Frontera Comalapa.

El itinerario de éste jueves comenzó en el estadio de futbol del municipio de Tuxtla Chico; luego se dirigió a Tuzantán y concluyó en Pijijiapan.

La agenda de éste viernes contempla eventos masivos en Cintalapa, Acala y Villa Corzo, en la región de la frailesca. EL ORBE / Ildefonso Ocho Argüello