Descarta Meade que Haya Cambio de Precandidato Presidencial en el PRI

* Durante Encuentro con Beltrones en Sonora.

Hermosillo, Son. El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, presumió su amistad con el ex líder priísta Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien lo acompañó este viernes en su gira por Hermosillo.

“Yo he estado arropado con Beltrones hace muchos, muchos años, el senador Beltrones votó por mi dos veces, me ratificó como subsecretario en dos ocasiones y yo me siento siempre orgulloso de pedirle y de que me otorgue su voto”, expresó Meade, mientras Manlio Fabio Beltrones respondió: “Y ésta no será la excepción”.

En su visita a Sonora, el ex secretario de Hacienda, apuntó que ha desde el inicio de su precampaña ha llevado una promoción con orden y entusiasmo político, por lo que descartó exista un cambio de candidato por su partido, como se ha rumorado. Aseguró que en julio su campaña habrá sido la más exitosa. Agencias