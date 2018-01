La Alianza “Todos por Chiapas” Debe ser de Unidad Real o Perdemos: Melgar Bravo

* EL LEGISLADOR RECALCÓ QUE LOS PRESIDENTES DE COMITÉS DIRECTIVOS DE MÁS DE CIEN MUNICIPIOS EN CHIAPAS RECHAZAN LA IMPOSICIÓN, POR LO QUE LOS MILITANTES DECIDIRÁN AL CANDIDATO IDÓNEO RUMBO A LA GUBERNATURA DE CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero.- La coalición “Todos por Chiapas” que conformaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL), Chiapas Unidos y Mover a Chiapas debe ser de una real alianza o perderemos, sostuvo el senador Luis Armando Melgar Bravo.

En entrevista, dijo que es muy importante que en la selección interna del candidato a Gobernador llevada a cabo ahora entre esos partidos, se tome en cuenta la decisión de las bases, a través de un proceso democrático que dé certidumbre, legalidad y transparencia, para evitar imposiciones.

Además, se deben impulsar las estrategias necesarias para atender los reclamos que han hecho los militantes y simpatizantes del Verde Ecologista en los últimos días.

Esto, en el ánimo de ser competitivos y llegar al proceso electoral con la suma de voluntades, ya que de lo contrario se correría el riesgo de perder ante el más cercano competidor que, por lo pronto, es la coalición de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)

Reconoció que, de continuar las intenciones de imponer al senador Roberto Albores Gleason como candidato, es muy probable que se llegue a la derrota.

Melgar Bravo se pronunció por agotar las instancias del diálogo y las negociaciones, pero con la primicia de que sean los ciudadanos los que elijan a quien los representará en las boletas, durante las elecciones locales que se llevarán a cabo éste 1º de Julio en Chiapas, donde además del Gobernador, se elegirán Diputados locales y Ayuntamientos.

Consideró que queda muy poco tiempo para consolidar a la coalición, porque aún cuando hubo el registro ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), esa unión podría fracasar en cualquier momento, con las malas decisiones cupulares e, incluso, hay la posibilidad de una desbandada generalizada para dejar solo al PRI.

Reconoció que, hasta el momento, sigue la insistencia desde el centro del país, de que el Revolucionario Institucional decida por esa coalición, y que el candidato sea Albores.

Esto sin importar que el Verde Ecologista tenga en Chiapas al único Gobierno Estatal y decenas de ayuntamientos vertidos de sus siglas, y que represente también el bastión más importante de ese partido en el país

SIGUEN LAS PROTESTAS POR LA IMPOSICIÓN

Desde que se conoció el fin de semana pasado, las pretensiones del PRI nacional de imponer a Albores en Chiapas, se han desarrollado infinidad de protestas en la Entidad.

Desde entonces ha habido marchas, mítines, pronunciamientos, la renuncia de toda la fracción parlamentaria del PVEM en el Congreso del Estado, así como la protesta por escrito de Alcaldes, Diputados federales y legisladores locales.

Este viernes no fue la excepción. Los dirigentes de los Comités Directivos del PVEM en más de cien municipios, enviaron una misiva a las dirigencias estatales y nacionales de los partidos que conforman a esa coalición.

En el documento, de 14 páginas, respaldaron la postura de los Alcaldes, Diputados federales y locales que en, en la víspera, exigieron un proceso interno de selección del candidato a Gobernador, limpio y transparente, donde el único árbitro sea el IEPC, como autoridad electoral imparcial, que dará la legitimidad.

“Como bien sabemos, en los próximos días la Coalición Todos Somos Chiapas, emitirá una convocatoria para llevar a cabo la selección interna del candidato a gobernador en la próxima contienda electoral”, relata la carta.

“Por ello también nos manifestamos para exigir un proceso que sea a través de la consulta directa a la ciudadanía, en donde no tengan injerencia los partidos políticos, sino solamente el órgano de Gobierno y la autoridad electoral, de tal manera que sea un procedimiento democrático”, añadieron.

Aunque dejaron en claro que “no estamos dispuestos a agachar la cabeza. Somos una militancia sólida y activa que representa la primera fuerza política en el Estado, por lo que nuestra voz debe ser escuchada”.

Los Presidentes de todos esos Comités Directivos puntualizaron que, “una vez más, con el respaldo de nuestras bases, decimos que no aceptaremos ningún tipo de imposición, ni nos prestaremos a la simulación o a las trampas. Pedimos un proceso serio y legítimo, en donde sea la ciudadanía quien participe en la elección de nuestro candidato”.

Las diferencias entre el PRI y el Verde en Chiapas en una semana, ha ocasionado que los aspirantes de otros partidos hayan escalado en las preferencias del electorado.

Desde ahora se percibe que el gran perdedor de toda esa discordia podría ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, ya que la desbandada quizá alcance cerca de un millón de votos en el Estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello