Vibrante Empate en Mérida

* Venados Alcanzó a Cafetaleros

Estadio Carlos Iturralde Rivero; 26 de Enero.- Venados vino de atrás y rescató el empate a dos goles frente a Cafetaleros de Tapachula, en partido de la Jornada 4 del ASCENSO Bancomer MX. Dicho partido se jugó en la cancha del Estadio Carlos Iturralde.

Por los Cafetaleros anotó José Ayoví al 44´ y William Dias al 67´. Por los Venados emparejó Víctor Lojero al 81´ y Luciano Nequecaur al 82´.

Este resultado deja a los Venados con siete puntos en el quinto puesto general, mientras que los Cafetaleros son séptimos con cinco unidades.

El Partido

Venados de Mérida llegaba a este compromiso con la posibilidad de escalar al liderato del ASCENSO Bancomer MX. Sin embargo, enfrente se encontraba con unos Cafetaleros que también querían instalarse entre los mejores equipos de la competencia.

Los visitantes sorprendieron a los 44 minutos. Edy Brambila filtró el esférico para encontrar a José Ayoví, quien definió por abajo ante la salida del cancerbero. De esa manera los chiapanecos se iban al descanso con ventaja.

El cuadro de casa intentó revertir la situación. Al 46´, Brian Molina se encontró el balón en un servicio de tiro de esquina y le pegó con rumbo a puerta, pero el arquero salvó a su equipo con un buen rechace.

Venados insistía. Después fue turno de Luis Sánchez; el mediocampista levantó la mirada y pegó un lejano fogonazo que se fue apenas desviado por el sector derecho del marco. Las emociones se hacían presentes en el segundo lapso.

Cuando mejor jugaba el conjunto local, los Cafetaleros anotaron el segundo de la noche. Ocurrió en una jugada de táctica fija, donde cobraron un tiro de esquina por abajo y por en medio apareció William Dias para enviarla al fondo del marco. Era el minuto 67´.

Lo mejor estaba reservado para el final. Los de Tapachula estuvieron cerca de clavar el tercero al 76´, cuando Brambila llegó a línea de fondo y con poco ángulo buscó techar al portero, pero la bola pegó en el larguero antes de abandonar el terreno de juego.

El cuadro yucateco no estaba muerto; sacó el orgullo a los 81 minutos por medio de Víctor Lojero, quien prendió un disparo desde el borde del área grande y la mandó guardar en la cabaña de su rival.

Venados no se detuvo con el festejo; de inmediato puso en marcha su plan para conseguir el empate. Es así que Luis Sánchez mandó un centro formidable que encontró a Luciano Nequecaur, quien cabeceó a contrapié del portero antes de anidarse en las redes. Era el minuto 82´.

Los yucatecos terminaron en mejores condiciones, pero el tiempo ya no les alcanzó para buscar la remontada. De esa forma terminaron las acciones en el Carlos Iturralde, Venados y Cafetaleros dividieron unidades. Agencias