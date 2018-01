Grupo Armado Amenaza a ERA en su Domicilio; le Exigen Declinar Aspiraciones a Precandidatura

Melgar… El senador Melgar hizo un llamado a la civilidad política y la unidad.

* EDUARDO RAMÍREZ MANIFESTÓ “QUE ASÍ NO SE CONSTRUYE”, Y LAMENTÓ LA MANERA EN CÓMO QUIEREN SOMETER LA DIGNIDAD DE UN HOMBRE PARA QUE RENUNCIE A SUS ASPIRACIONES A SER GOBERNADOR DE CHIAPAS.

Tapachula, Chiapas. 27 de Enero.- Un grupo armado se presentó este sábado al domicilio particular de quien fuera hasta la semana pasada el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, a quien supuestamente amenazaron de desaparecerlo, si no declinaba en sus aspiraciones de ser gobernador de Chiapas.

Según trascendió de manera extraoficial, los hombres armados –que no se descarta pudieran ser policías federales llegados de la Ciudad de México- irrumpieron repentinamente para advertirle al político chiapaneco, que se retirara del proceso interno que lleva a cabo la alianza “Todos por Chiapas”.

Esa coalición está conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL), Chiapas Unido y Mover a Chiapas, quienes apenas el lunes concretaron ir juntos en las elecciones locales de éste año.

Sin embargo, desde el fin de semana pasado ha habido todo tipo de manifestaciones en el Estado, donde miles de personas han externado su repudio a la imposición del senador, Roberto Albores Gleason, como candidato de esa alianza, sin tomar en cuenta a la militancia del resto de esos partidos.

En torno a ello, en el transcurso de la semana, 14 diputados locales –incluyendo a Ramírez-, habían renunciado al PVEM, precisamente por esa imposición desde el centro del país.

Luego se vino una cascad de protestas, desde marchas y mítines, así como por documentos firmados por diputados federales, decenas de alcaldes y legisladores locales.

Apenas en la víspera, los presidentes de comités directivos en más de cien municipios, también firmaron una misiva enviada a las dirigencias de los cinco partidos, para expresar un no rotundo a la imposición de Albores, quien fuera funcionario en el sexenio que encabezó, Juan Sabines Guerrero.

Este sábado por la tarde, Eduardo Ramírez hizo una declaración en el que agradeció las muestras de solidaridad de quienes le llamaron o lo buscaron, preocupados por su vida y la de su familia, ante la llegada del comando a su casa.

“Es satisfactorio saber que contamos con el cariño de la gente”, señaló al reconocer que no había querido decir nada, por la prudencia.

“He sido objeto de intimidaciones y amenazas. Quiero decirles que así no se construye”, afirmó para precisar que en las próximas horas oficializará su denuncia penal.

“Lamento mucho la manera que quieren someter la dignidad de un hombre y la de miles de chiapanecos, pero no estamos dispuestos a dejarnos”, recalcó.

Dejó en claro que el asunto no se trata solamente de su persona, sino la de miles que quieren que se respete la dignidad de Chiapas.

“Este movimiento ha tomado un matiz social. Nuestra ruta es la de trabajo, de propuestas y, sobre todo, de la manera de cómo se abordan los temas tan importantes para Chiapas”, afirmó.

Ante esas intimidaciones y amenazas, Eduardo Ramírez señaló categórico que “no nos vamos a doblar ni a vender. Nuestra dignidad no tiene precio”.

Así también, que “la dignidad del pueblo chiapaneco históricamente se ha demostrado y este episodio no va a ser la excepción”.

Para éste domingo se tiene contemplado una mega marcha en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, en la que militantes y simpatizantes del PVEM en Chiapas lanzarán su última advertencia, antes de empezar la desbandada hacia otras preferencias políticas.

Luis Armando Melgar Llama a la Civilidad

Sobre las presuntas intimidaciones en contra del Expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, el senador pevemista Luis Armando Melgar llamó a la unidad a través de sus redes sociales.

“Hago un llamado a la civilidad política y un alto a la intimidación, que no abona a los consensos que se requieren, necesitamos un Chiapas unido y productivo”, escribió. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello