Más Deporte y Menos Drogas: Velasco

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se pronunció en contra de legalizar las drogas y a favor de fomentar los hábitos saludables de vida.

Desde el Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas, en el que entregó el programa Bienestar “Apoyo a Jefas de Familia”, el gobernador Velasco aseguró que legalizar el consumo de estupefacientes es una locura.

Advirtió que permitir el libre consumo de mariguana y otras sustancias ilegales como se ha venido planteando en diferentes foros, representa un peligro para el bienestar de las nuevas generaciones.

Por lo anterior, el mandatario chiapaneco propuso enfocar todos los esfuerzos a alejar a niños y jóvenes de la drogadicción impulsando el deporte.

“Si al deporte, no a las drogas”, expresó Velasco al tiempo de subrayar que el deporte y el ejercicio son los instrumentos muy poderosos para prevenir y combatir las adicciones.

Frente a mujeres y jefas de familia de San Cristóbal de las Casas, Manuel Velasco se comprometió a no dar ni un paso atrás en su rechazo a legalizar los enervantes.

“Es por sus hijos, por su bienestar”, reiteró el Gobernador de Chiapas, quien al mismo tiempo puntualizó que el debate no debería centrarse en ver si se legalizan o no las drogas, sino en cómo le hacemos los mexicanos para fomentar el deporte y los hábitos saludables de vida.

En ese tenor, el Ejecutivo estatal destacó la obra deportiva que se construye en esta ciudad, la cual representará un espacio con instalaciones de primer nivel para que las y los jóvenes practiquen deporte en esta nueva infraestructura.

Asimismo, reconoció el trabajo que realizan las jefas de familia, quienes son las que con mucho esfuerzo y dedicación sacan adelante a sus hijas e hijos.

En su mensaje, el mandatario aseguró que su gobierno seguirá impulsando más programas que reconozcan el trabajo que realizan las mujeres en sus hogares, toda vez que lo más importante es el bienestar de ellas, por ello se apoya en la alimentación saludable y nutritiva de sus hijos para que crezcan sanos y fuertes. ICOSO