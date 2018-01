Vamos a Reactivar la Economía e Impulsar al Campo

* Aseguran Rutilio Escandón y AMLO en Chenalhó.

Chenalhó, Chiapas. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, visitó el municipio de Chenalhó, desde donde expuso que el nuevo gobierno democrático promoverá el desarrollo y creará empleos en las comunidades de México para reactivar la economía y sobre todo sacar adelante al campo, porque “la fábrica más importante de México es el campo”.

En compañía de Rutilio Escandón Cadenas y Rodolfo Moguel Palacios, precandidatos a la gubernatura del estado, López obrador explicó que por décadas se ha abandonado al campo, sin embargo cuando triunfe MORENA se sembrarán, en el sureste mexicano, un millón de hectáreas, además de generar 400 mil empleos bien pagados.

“Así vamos a impulsar otros proyectos productivos, para que la gente no se tenga que ir del país”, dijo.

Sostuvo que se ha reunido con pastores evangélicos, sacerdotes, obispos y representantes de todas las religiones y lo seguirá haciendo para que ayuden a orientar a la gente y que no se lleve a cabo la compra del voto durante la elección del primero de julio.

“Hay que orientar para que la gente no se vea en la necesidad de votar por sus verdugos, que el voto sea libre y sea secreto, que las elecciones sean limpias, libres, para eso son esas reuniones”, añadió.

López Obrador mencionó que no han podido frenarlo y por ello están desesperados, están nerviosísimos los de la mafia del poder, porque está arriba con más de 15 puntos de ventaja.

Comentó que ya le mandó a recetar a Peña Nieto el medicamento: “AMLODIPINO”, “AMLO a Los Pinos”, además recordó que se habla que lo ayudan los rusos, pero es pura mentira, porque no necesita recibir ayuda de ningún gobierno extranjero.

“Luchamos por las enseñanzas por Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, el general Lázaro Cárdenas del Río”, destacó.

López Obrador pidió a los ciudadanos no vender la libertad y que tengan confianza: “yo no voy a traicionarles, porque tengo tres principios que me guían no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, no soy como estos corruptos, no me confundan, no soy mentiroso, cumplo los compromisos que estoy haciendo siempre, me pueden llamar peje, pero no soy lagarto”.

Por su parte Rutilio Escandón Cadenas, coincidió con AMLO, en el sentido de que la honestidad debe ser la piedra angular para el futuro de la nación, ya que, replicó, la honestidad debe ser la forma de vida y la forma de gobierno.

“Con Andrés Manuel López Obrador vamos a transformar la vida pública de México. Le vamos a devolver a las y los mexicanos la certeza, la certidumbre, de la cual hoy en día carecen, no hay duda, el 1 de julio juntos haremos historia”, concluyó Escandón Cadenas. Comunicado de Prensa