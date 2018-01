Termina Gira de López Obrador en Chiapas, en Apoyo a Rutilio Escandón

* Vamos a Ganar el 1 de Julio: Rutilio; Calma Coita que Vamos Ganando: AMLO.

Ocozocoautla.- Tras concluir su gira de trabajo por seis días en la entidad, Andrés Manuel López Obrador ratificó su compromiso con México y con Chiapas, y explicó que su propuesta está basada en la honestidad y en la atención prioritaria a las clases sociales más pobres: “No se asusten, calma, Coita que vamos ganando”, expuso ante miles de militantes y simpatizantes.

Acompañado del precandidato a la Gubernatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, insistió que en el recorrido por varios municipios les fue muy bien, “Ocozocoautla es un municipio con mucha historia, con una gran cultura, aquí concluimos la gira, hay una gran efervescencia, estamos en la preferencia electoral”.

Durante su discurso fue interrumpido en varias ocasiones por las porras y aplausos de los miles de ciudadanos congregados en esa ciudad. “Presidente, presidente, presidente”, se escuchaba. Luego, al continuar con la narración de su propuesta política, el político de Tabasco volvía a ser interrumpido: “Rutilio, Rutilio, Rutilio”. Ahí, aprovechó a pedirle a la gente dar un último esfuerzo de aquí al 1 de Julio, día de la jornada electoral.

López Obrador hizo un llamado a seguidores a ejercer su derecho al voto el primer domingo de Julio muy temprano, cuidar las casillas, proteger las actas de escrutinio y cómputo “para que no hagan transas los adversarios políticos, hay que mantener la unidad y la fortaleza de las estructuras, juntos vamos a hacer historia, a impulsar la cuarta transformación en la historia de México”.

López Obrador expuso que será muy fácil impulsar el desarrollo y la transformación con cambios urgentes como disminuir los salarios de los funcionarios públicos de primer nivel, eliminar los servicios privados de salud y la pensión para los Expresidentes, además de vender la flota aérea del Gobierno para que los servidores caminen a ras de tierra.

“Vamos a actuar con rectitud, con honestidad, no vamos a fallarles, no vamos a traicionar al pueblo, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, vamos juntos a hacer historia, esto no es asunto de una persona, por ello que bien que Rutilio Escandón, convoca a la unidad de todo el pueblo, están abiertas las puertas para todas las personas de buena voluntad, sean del partido que sea, no ganamos nada peleándonos, el mal no está en la sociedad, sino en la cúpula del gobierno”, acotó López Obrador.

En tanto el precandidato a la gubernatura, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un reconocimiento a la sociedad que se ha sumado al movimiento que tiene como propósito la transformación del país y del Estado; “hagamos a un lado el odio y el encono, aprovechemos a un gran guía que viene a trabajar por todos, cuidemos el voto, no dejemos que hagan el fraude”.

"Andrés Manuel López Obrador está con los chiapanecos, que no nos apantallen los adversarios, nosotros tenemos a un gran líder con calidad moral y ética política, el hombre que cumple lo que promete y que está decidido a impulsar la gran transformación que la nación requiere. Chiapas y la nación tendrán otro rostro", añadió Escandón Cadenas.