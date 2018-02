“En Chiapas ya Estamos Grandes, Para Escoger Nuestra Propia Ruta”

*Manifiesta Eduardo Ramírez, en Cintalapa.

Tuxtla Gutiérrez.- Eduardo Ramírez Aguilar, emplazó a las dirigencias nacionales del Verde y PRI, a cumplir su palabra y respetar el acuerdo tomado el domingo 28 de enero, en donde en Chiapas vayan separados Verde y PRI en el tema de alcaldías, diputaciones locales, federales, senado y gubernatura, de lo contrario el Movimiento por la Dignidad tomará definiciones.

Desde el municipio de Cintalapa, durante el segundo día del Movimiento por la Dignidad, Ramírez Aguilar señaló que este movimiento tiene una causa y cuando las causas las abraza la gente, ya no es uno el que manda, sino la gente.

Y es por toda esta gente -dijo- que seguiremos adelante en esta revolución pacífica, en esta revolución de conciencias.

“En Chiapas ya estamos grandes, ya no estamos en los tiempos de antes, cuando éramos sometidos, ahora tenemos la suficiente capacidad de que nosotros escojamos nuestra propia ruta”.

Desde Jiquipilas destacó que este movimiento también tiene contenido y uno de ellos es que, “a partir que entren los nuevos legisladores, plantearemos que se vuelva a analizar y a estudiar la reforma educativa”.

Eduardo Ramírez se dijo no ser ajeno al pueblo, porque nació de sus entrañas y porque ama profundamente a Chiapas, prueba de ellos es que desde los primeros minutos del pasado sismo, estuvo visitando las comunidades de Jiquipilas.

Finalmente dijo que va a seguir dando la cara, seguirá transitando en Chiapas, porque sus padres le enseñaron que lo más valioso que se tiene es la dignidad. Comunicado de Prensa