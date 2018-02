Padres de la “Prepa 3” Exigen el Esclarecimiento de 2 Mdp

*A Directiva Anterior por Abandono del Plantel

Tapachula, Chiapas; 1 de Febrero.- A pocos días de iniciar el segundo semestre del ciclo escolar 2017-2018, padres de familia de la preparatoria número 3 en Tapachula, exigen a las autoridades educativas atender la problemática que prevalece en la institución, ya que aún no cuentan con energía eléctrica ni servicios básicos, toda vez que el Comité anterior presuntamente desapareció los recursos de las aportaciones voluntarias que hicieron al inicio del periodo.

El Presidente del Comité de Padres de Familia, Humberto Ruiz Sánchez, dio a conocer que por concepto de aportaciones, el Comité anterior manejó más de 2 millones de Pesos, que nunca se vieron reflejados en el mejoramiento de la institución; al contrario, no cuentan ni con energía eléctrica al tener adeudos con la CFE.

El Comité anterior no les ha entregado cuentas claras del manejo de los recursos, que tenía a su disposición el Presidente en contubernio con el Director, dijo, y a pesar de que se ha pedido la intervención de las autoridades educativas, están se han mostrado apáticas de la problemática que repercute de manera en el aprendizaje de más de 2 mil alumnos.

En reunión con padres de familia se eligió al Comité que encabeza, quienes al asumir al cargo se encuentran con un panorama incierto, al recibir las arcas sin recursos para operar, para saldar deudas, ni para restablecer los servicios básicos, puntualizó. Agencia Intermedios