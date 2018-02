Ciudadanos Arman Grupos de Autodefensa Contra Delincuentes

* Ante Incapacidad de Cuerpos Policiacos.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- La delincuencia común y organizada ha superado la capacidad de los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales adscritos a la frontera sur, y por ello, los propios ciudadanos han decidido tomar la ley por sus manos formando grupos de autodefensa.

En Tapachula, agraviados y vecinos de las colonias 1° de Mayo, Xochimilco, Las Américas, Rivera Maya, entre otras, acordaron que cuando detengan a delincuentes robando o cometiendo cualquier delito, serán linchados.

Esto, según dijeron, porque los cuerpos policíacos no acuden al llamado ciudadano para detener a los malhechores, y los pocos que son aprehendidos, el nuevo penal acusatorio los deja con facilidad en libertad.

Además, persiste el reclamo de que sean rotados los Jueces, tal y como lo establece la ley, para que la iniciativa de transparencia y combate a la corrupción en el Estado, no se aplique por algún oscuro interés.

Eso ha ocasionado no solo el descontento de la sociedad, sino también el hartazgo y desconfianza de sus propias autoridades.

Por todo eso, en el municipio, pobladores han realizado la detención de delincuentes, pero en algunos casos los infractores son liberados.

Se desconoce si en las posibles fallas en la autoridad son por ineptitud de quienes tuvieron en sus manos los expedientes o, de plano, por algún tipo de arreglo.

Los habitantes de diversas colonias, a través de mantas han informado a las autoridades que, si llegan a realizar la detención de los delincuentes, primero serán linchados para sentar precedente; además, que ya no los entregarán a los cuerpos policíacos.

En Tapachula, vecinos de varias colonias han cumplido con esas advertencias en los últimos dos años, como lo ocurrido en Las Américas y en la 1° de Mayo, donde detuvieron a ladrones, quienes primero fueron golpeados y después entregados aún con vida a la Policía.

Lo mismo pasó en la Rivera Maya, de esta misma ciudad, donde dos delincuentes estuvieron a punto de ser quemados vivos, pero fueron rescatados por los uniformados.

Hay otros casos, como el de Puerto Madero, Buenos Aires, La Primavera, El Carmen, Pobres Unidos, entre otros.

La colonia Lomas del Soconusco ha sido invadida por afroamericanos y maras, que aprovechan el pésimo estado de las calles y la falta de alumbrado público, para cometer sus fechorías.

Cabe mencionar que ante la presencia de la Gendarmería, la Policía Federal y del Grupo Interinstitucional, los índices delictivos disminuyeron en los últimos días, pero no se han erradicado.

Se teme que al concluir en cualquier momento esos operativos, los niveles de inseguridad se vuelvan nuevamente a incrementar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello