Realizan Bloqueos al Sur de la Ciudad Para Exigir Reconstrucción de Escuelas

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- Maestros, padres de familia y alumnos de tres escuelas del sistema básico, ubicadas dentro del polígono de alta marginación, bloquearon calles del sur de la ciudad para exigir la reconstrucción de esas instituciones educativas, luego de los daños que sufrieron el pasado 7 de Septiembre, durante el terremoto que afectó a Chiapas.

Con mantas y pancartas señalaron que las autoridades de Protección Civil dictaminaron pérdida total de las primarias “José Emilio Grajales”, del fraccionamiento Solidaridad 2000; “Hercilio Espinoza Esquinca”, de la colonia Nuevo Milenio; así como el Jardín de Niños “Jaime Sabines”, de la comunidad Los Sauces.

Con el pasar de los días se presentaron obreros a demoler las aulas y otras áreas afectadas, dijeron, pero, repentinamente los trabajadores ya no volvieron a llegar.

Los manifestantes aseguraron que los han traído de una oficina a otra, y hasta el momento no les han dado respuesta alguna, y tampoco nadie se quiere hacer responsables de la reconstrucción.

Por ello decidieron bloquear las calles aledañas al Teatro de la Ciudad y del bulevar Akishino, cerca del Libramiento.

Pasado gran parte del día y al no presentarse ninguna autoridad que los atendieran, decidieron suspender su manifestación, para convocar un movimiento más grande para los próximos días. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello