Fernando Castellanos va por la Gubernatura de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez; 4 de Febrero.- En un evento frente a miles de simpatizantes en el Polyforum Mesoamericano, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, anunció que contenderá en la próxima elección para Gobernador de Chiapas.

“Después de haberlo platicado con mi familia y motivado por muchas voces que me han mostrado su apoyo a lo largo y ancho de nuestro querido Estado, el día de hoy quiero anunciarles que he decidido participar en el proceso electoral de este año”, señaló.

Entre porras, aplausos y música, el Alcalde capitalino resaltó que el Estado debe dejar atrás la confrontación y la división a la que se ha visto sometido en las últimas semanas, para dar paso a un proyecto de unidad y hermanamiento.

“Los intereses de ninguna persona pueden estar por encima de los intereses de Chiapas. Es el momento de hacer un gran llamado a la unidad. Chiapas demanda un proyecto de unidad y eso es lo que representa este proyecto, nuestro proyecto, el proyecto de la unidad”, dijo.

Acompañado por diferentes sectores de la sociedad, así como de invitados de varios municipios del Estado, Fernando Castellanos resaltó la riqueza y la diversidad cultural que tiene Chiapas e hizo un llamado a respetar las diferencias.

“Chiapas es un mosaico de muchos colores, un abanico diverso en todos sus sectores, pero estoy convencido que en Chiapas aceptar y respetar las ideas diferentes es lo que nos iguales. Los invito a que abracen y hagan suyo este proyecto, que nos veamos como los hermanos y hermanas que somos, y trabajemos juntos para que a todo Chiapas le vaya muy bien”, comentó.

Finalmente, Castellanos Cal y Mayor agradeció la presencia y las muestras de apoyo de los miles de asistentes y culminó diciendo: “lo vamos a lograr, no tengo duda, si trabajamos juntos para tener ese Chiapas en unidad y fuerte que soñamos y merecemos. Un solo Chiapas de todos y para todos”. Comunicado de Prensa