MVC Rehabilita el Auditorio Municipal, Inaugura Nueva Planta Yazaki y Entrega Apoyos a Jóvenes y Mujeres

* TAMBIÉN HIZO REFERENCIA A LAS GRANDES INVERSIONES QUE HAN LLEGADO EN ESTE SEXENIO A CHIAPAS Y LAS EMPRESAS QUE DUPLICARON SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN.

Tapachula, Chiapas; 4 de Febrero.- El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, entregó este fin de semana varios programas y apoyos a miles de beneficiarios, así como paquetes electrónicos a estudiantes.

El mandatario también inauguró la segunda planta de la empresa Yazaki; puso en marcha la obra de modernización del Auditorio Municipal; entre otras actividades.

Durante su gira de trabajo, Velasco señaló que las mujeres juegan un papel indispensable en la reconstrucción del Estado, y por ello aseguró que su administración las apoya con los programas “Salario Rosa”, “Bienestar de Corazón a Corazón”, “Canastas Alimentarias para Jefas de Familia”, “Palabra de Mujer” y “Microcréditos”, que va dirigido a emprendedoras y empresarias.

De igual forma, las acciones en pro de la salud con Seguro Popular y Clínicas de la Mujer, todo esto con la finalidad de empoderar, reconocer, apoyar y proteger a las chiapanecas.

Al mencionar que a través del Centro de Justicia para las Mujeres se da seguimiento a las denuncias de violencia, el jefe del Ejecutivo agregó que ha instruido a la Fiscalía de Atención Especializada en Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres, aumentar su planilla laboral y duplicar esfuerzos para atender de forma eficaz a quienes acudan a esa dependencia.

Paquetes de Cocina Para Mujeres de Escasos Recursos.

Velasco Coello, acompañado del diputado federal, Enrique Zamora Morlet, asistió a las instalaciones de Diconsa Tapachula, al sur de la ciudad.

En presencia de funcionarios de los tres niveles de Gobierno, entregaron paquetes de cocina, incluyendo estufas de mesa, cilindros para gas doméstico, utensilios y accesorios.

Ante cientos de beneficiarias de escasos recursos económicos, el Gobernador aprovechó un espacio para agradecer a las mujeres del Soconusco, “por estos años que hemos venido caminado juntos, no sólo en mi periodo de Gobernador del Estado, sino desde antes, cuando tuve el honor de que muchas me acompañaran”.

Recordó que está a unos meses de que concluya la administración estatal (8 de Diciembre), pero dejó en claro que “el Soconusco, y en especial Tapachula, es y será mi gran prioridad, hasta el último día de mi gobierno, y después de él”.

Agradeció el cariño que, según dijo, le ha demostrado Tapachula a lo largo de su carrera política, sobre todo, en estos cinco años de Gobernador.

Los apoyos que se entregaron en ese lugar, son programas conjuntos entre la Federación y el Estado, “que son un reconocimiento al trabajo que las mujeres realizan todos los días del año en su hogar, para sacar adelante a sus hijos, nietos y, muchas veces, también al resto de la familia”, explicó.

Pidió a la sociedad en general que denuncien a aquellos que pretendan condicionar los apoyos gubernamentales o que discriminen por situaciones partidistas.

El Auditorio Municipal…50 Años Después.

Con una inversión cercana a los cuatro millones de Pesos, el Gobernador puso en marcha también la remodelación del Auditorio Municipal, al sur de la ciudad, a sus 50 años de haber sido construido.

Acompañado de niños y jóvenes deportistas, el mandatario dijo que ese era otro compromiso que había hecho con los tapachultecos, como parte de la modernización a los servicios públicos y espacios para la recreación y la práctica del deporte.

De acuerdo al proyecto, en esta primera etapa se rehabilitará el techado y la duela, para el beneficio inicial de los alrededor de 2 mil deportistas que acudían a esas instalaciones, en torneos de liga y relámpagos, aunque se espera que una vez concluidas las obras, acudan ahí miles más.

Decenas de obreros comenzaron a desmantelar inmediatamente el techo, donde se instalarán alrededor de 3 mil metros cuadrados de lámina Pintro R-72, así como 315 de plástica transparente.

En la rehabilitación se aplicará también 3 mil 300 metros cuadrados de pintura esmalte anticorrosiva en las estructuras.

La duela, que se encuentra literalmente dañada, será remplazada por una moderna de madera de maple, y se le aplicará un esmalte especial para mayor duración.

A la mitad de su centenario, el Auditorio Municipal de Tapachula contará por primera vez en su historia con mil butacas, para que la afición pueda disfrutar cómodamente los encuentros.

Habían pasado muchos sexenios y gobernantes que prometieron, una y otra vez, que rehabilitarían ese lugar, ícono del deporte en Tapachula, pero sus promesas quedaron solamente en eso, discursos sin cumplir.

El Auditorio se suma a otros lugares para la práctica del deporte en Tapachula, rescatados y modernizados por Velasco. Entre ellos el Estadio de futbol, el Centro Recreativo Los Cerritos, el Ecoparque, el Centro de Convivencias, el Polideportivo, y más de cien espacios públicos, que hoy son parques con gimnasios al aire libre.

La Inauguración de Otra Planta de Yazaki.

El Gobernador inauguró -además- una planta en Tapachula de la empresa Yazaki, una compañía japonesa con operaciones en 40 países y cuya actividad principal es el diseño y manufactura del sistema de distribución eléctrica y componentes para vehículos automotrices.

Ahí, Velasco reconoció a esa empresa por haber confiado en Chiapas durante este sexenio, como un lugar seguro para las inversiones, porque con ésta ya son siete plantas en Chiapas

En el caso de Tapachula, la primera fue instalada en el corredor industrial de Tapachula, justo en el Libramiento, y la segunda, inaugurada este fin de semana, en la comunidad de Viva México.

Se calcula que en global, ambas producirán al Soconusco poco más de dos 500 mil empleos directos.

Las operaciones en esas dos plantas dejan a la región una importante derrama económica cada semana, y permiten que los jóvenes no tengan la necesidad de emigrar a otras regiones del país, en busca de mejores oportunidades.

Yazaki manufactura productos como cableados, fibra óptica, componentes para el sistema eléctrico automotriz, instrumentos de medición para vehículos, aire acondicionado industrial y residencial a gas.

A la fecha, tiene más de 226 mil empleados alrededor del mundo y están distribuidos en África, América, Asia, Australia y Europa. En México cuenta ya con 50 plantas.

Permanece a la cabeza en el desempeño de la calidad y la eficiencia. Mientras ofrece altos niveles en tecnología, esta compañía ha establecido varios centros de investigación y desarrollo alrededor del mundo para la utilización futura de sus productos.

En términos generales, Yazaki suministra arneses eléctricos, sistemas de distribución de energía, conectores, componentes, servicios de ensamble y una amplia gama de productos.

Las Otras Empresas que han Llegado.

El Gobernador hizo referencia a las grandes inversiones que han llegado en este sexenio a Chiapas o duplicaron su capacidad de producción, como la expansión de la empresa Gramosa Agro-alimentos.

Inicialmente se instaló en la Terminal de Usos Múltiples en la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Chiapas, donde opera con gran éxito, y ahora también con instalaciones adicionales en el municipio de Arriaga.

Mientras que otras, como Herdez, que comenzó en Tapachula con una procesadora, decidió cambiar definitivamente su sede que tenía en el norte del país y la trasladó a Puerto Chiapas

Con ello trajo su flotilla de barcos y realizó diversas inversiones para triplicar su tamaño y capacidad de producción. Ahora, esa empresa es cien por ciento tapachulteca.

En ese mismo sentido está Cafesca, ubicada ahí mismo, que es la planta liofilizadora más grande en Latinoamérica. Otras como Procesa y sus barcos atuneros; o Nitram, que empezó con un pequeño negocio y ahora es uno de los más fuertes exportadores de ese sector.

Esto sin contar con la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, y de las empresas que se instalarán en el Parque Agroindustrial y la Zona Económica Especial, ambas en Puerto Chiapas, que serán las primeras en su tipo en territorio nacional.

En la gira de trabajo que realizó el Gobernador también se reunió con miles de estudiantes del sistema básico de educación, a quien entregó tabletas electrónicas para colaborar en su aprendizaje. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello