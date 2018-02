Es Injusto Que la Frontera Sur Pague IVA: ERA; Propone que la ZEE Inicie Operaciones Este Año

*EL ASPIRANTE A LA GUBERNATURA DE CHIAPAS REITERÓ: “NO QUEREMOS MÁS IMPUESTOS, SINO OBRAS E INVERSIONES QUE REDUZCAN LA BRECHA DE DIFERENCIAS QUE HAY ENTRE EL NORTE Y EL ESTADO”.

Tapachula, Chiapas. 05 de Febrero.- El aspirante a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo este lunes en la ciudad que fue una injusticia el aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a Tapachula y los municipios de la Frontera Sur, porque deja a los habitantes en estado de indefensión con Centroamérica.

Por eso, dijo, se une al clamor de la región para luchar y pedir que se baje o exonere el IVA en la frontera sur, “porque no queremos más impuestos, sino obras e inversiones que reduzcan la brecha de diferencias que hay entre el norte y el estado”.

Ramírez encabezó la gira “Movimiento por la Dignidad de Chiapas”, que inició por la tarde con tres marchas que partieron desde diversos puntos de la ciudad.

La primera de ellas se concentró en el lado norte, a la altura de la colonia “5 de febrero”; una más desde por el lado oriente, en el parque “Amparo Montes”, y la última desde el “Bicentenario”. Las tres concluyeron casi simultáneamente en la explanada externa del Palacio Municipal, donde se instaló un templete.

El ex presidente del Congreso del Estado se unió al contingente que partió desde el Parque Bicentenario y marchó con ellos hasta el centro.

Fue acompañado de alcaldes de las regiones Costa, Sierra y Frontera Sur, así como diputados locales y representantes de sectores productivos, obreros, amas de casa, maestros, estudiantes, campesinos, profesionistas, comerciantes, empresarios y otros sectores de la sociedad.

El parque central “Miguel Hidalgo”, el de “Las Etnias” y “Benito Juárez, así como las calles aledañas, fueron insuficientes para albergar las decenas de miles de personas que se congregaron a escuchar a Ramírez.

Ante ellos dijo que los ahí presentes conforman una estructura política electoral ciudadana, que sabe ganar elecciones y que están bien organizados.

“Es importante que todos sepan que no estamos peleando con nadie y que solamente queremos construir y hacer un mejor Chiapas. Nos preguntan que si estamos enojados, y les contesto que somos un pueblo que sabemos luchar, a pesar de nuestras penas”.

En el acto, hizo un reconocimiento público al gobernador. Manuel Velasco Coello, “porque siempre ha estado pendiente de todas las regiones de Chiapas, en especial del Soconusco, en donde en estos años hizo la mayor inversión en infraestructura en la historia”.

Dejó en claro que la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas es un proyecto impulsado por Velasco Coello para Tapachula y los municipios aledaños

“Antes que concluya esta Administración pediremos para que la ZEE camine en beneficio del pueblo del Soconusco y la Costa, con la generación de más empleos y la exoneración de impuestos”, recalcó.

Agregó que ya es tiempo de que, cuando se hable de Chiapas, no solamente se diga que es un estado pobre y que está en expensa de lo que la federación le quiera dar.

“Somos un pueblo trabajador, que lucha todos los días por salir adelante y que contribuye con México en recursos naturales, alimentos y energía eléctrica y que, por eso, todos de la mano, debemos ya pasar a las soluciones”, agregó ante la multitud que lo ovacionó en repetidas ocasiones.

“La seguridad en la Frontera Sur la debemos combatir, no solamente con más policías, sino con mayor organización ciudadana, para que desde la familia se fomenten los valores y sepamos educar bien a nuestros hijos, para que no castiguemos a los hombres y mujeres del mañana”, afirmó.

En esos momentos arribó otro contingente conformado por comerciantes afiliados a la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) y otros sectores filiales al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes desplegaron mantas y pancartas en apoyo de Ramírez.

Gradeció su respaldó y comentó que nadie quiere que hayan familias divididas por las elecciones, sino más bien un Chiapas que camine con paso gigante y que concluya fortalecido para hacer frente a los nuevos retos que implica la modernidad y el desarrollo económico que se tiene proyectado a corto y mediano plazo.

Concluyó diciendo que la región Soconusco merece seguir en la agenda de las grandes inversiones, los macro proyectos, y los programas sociales como los que se ha impulsado en la administración de Velasco Coello.

Eduardo Ramírez se dio tiempo para convivir con los asistentes y, ya casi entrada la noche, partió hacia la región del Istmo, donde tiene contemplado seguir sus actividades en las próximas horas.

Se desconoce cuántas miles de personas asistieron éste lunes al centro de Tapachula en apoyo a Eduardo Ramírez. Lo único que se puede decir es que, un evento de ese tipo, no tiene precedentes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello