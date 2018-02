Rescate de la Frontera Sur ya no Puede Esperar: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El precandidato a la Gubernatura del Estado de Chiapas por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT), Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que ya es tiempo de rescatar la frontera Sur, donde la pobreza, la inseguridad y la violencia se han agudizado en los últimos años.

Entrevistado al respecto, Escandón Cadenas destacó que lograr un desarrollo equitativo y sustentable en dicha zona, en beneficio de las poblaciones marginadas, es un trabajo que el Gobierno no puede seguir aplazando.

En este sentido, explicó que el proyecto de Morena aspira a impulsar el crecimiento, generar empleos, mejorar los salarios y garantizar el bienestar, lo que permitiría hacer frente, con la atención adecuada, a las problemáticas que han incrementado ante el constante abandono y la falta de inversión en esta frontera.

Una de las estrategias que se pondrán en marcha para ello, precisó Rutilio, es impulsar el campo y apoyar a los sectores productivos.

“Como bien lo ha mencionado nuestro precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se aplicará una política económica para garantizar a los chiapanecos trabajo y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, costumbres y cultura para que la necesidad no los obligue a abandonar sus raíces en busca de oportunidades”, expresó.

Señaló que la atención integral también contempla dar un nuevo empuje al sector energético, pues de esta forma se podrán evitar aumentos en los precios de la gasolina, el gas y la energía eléctrica.

“Una muestra de que estas acciones son urgentes es que, a pesar que no tienen petróleo, en Guatemala la gasolina es más barata, en comparación con México”, acotó.

Finalmente, el precandidato a la Gubernatura de Chiapas fue claro al indicar que el cambio que el Estado y el país necesitan requiere de la actuación de todas y todos, sin importar su ocupación, clase social, creencia religiosa o ideología política, por ello hizo un llamado a la población para que conozcan sus propuestas y se sumen a este esfuerzo. Comunicado de Prensa