Llama Melgar a la Unidad “Para Construir el Estado que Queremos”

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 6 de Febrero de 2018.- El desacuerdo político se convierte en el botín de los que sólo quieren beneficios para ellos, por eso Melgar llama a la unidad, como pieza clave para construir el Estado que todos anhelamos, pues hoy más que nunca “Chiapas necesita unidad política para progresar económicamente”, afirmó.

En este contexto el legislador tapachulteco, reiteró que la unidad política es fundamental en la construcción de un Chiapas productivo, caminando a la par de la honestidad, construyendo ciudadanía y responsabilidad social y ambiental.

Agregó que es necesario entender que la política es un medio y no un fin para trabajar por la unidad y la honestidad en Chiapas, mismas que deben ser nuestras banderas para construir un futuro productivo.

“Hoy tenemos el compromiso de sumar las voluntades políticas con civilidad y no restar con desacuerdos de interés particular, debemos seguir trabajando para tener el Chiapas productivo que todos los chiapanecos nos merecemos”, finalizó Melgar. Comunicado de Prensa