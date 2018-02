Damnificados de Cinco Municipios Reclaman Entrega de Fondos a BANSEFI, Para Reconstruir sus Viviendas

Familias que resultaron afectadas por el terremoto del 7 de septiembre del año pasado, mantienen retenidos a empleados de BANSEFI en Villaflores, exigiendo los recursos para habilitar sus casas.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.; 8 de Febrero.- Cientos de damnificados de los municipios chiapanecos de Villa Corzo, El Parral, La Concordia, Villaflores y Ángel Albino Corzo, cumplieron 24 horas en una movilización para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), agilicen la entrega de tarjetas con recursos económicos para que puedan reconstruir sus viviendas.

Desde el miércoles 7 de Enero, hombres y mujeres de comunidades de cinco municipios instalaron un plantón frente a la sucursal de Bansefi, en el municipio de Villaflores, cabecera de la región Frailesca, una de las más golpeadas por el terremoto de 8.2 grados.

La mañana de ayer jueves, los damnificados permanecían afuera de la institución en demanda de que sean escuchados. La exigencia es que Bansefi libere los recursos económicos para la reconstrucción de cientos de viviendas, que aún están dañadas desde hace 153 días, ya que cuentan con folio que les entregó Sedatu, pero no hay recursos en las tarjetas.

El comisariado ejidal de Nuevo México, municipio de Villaflores, Darvil López Gómez, dio a conocer que desde el 7 de Septiembre, Sedatu les pidió a los damnificados por el sismo, documentos, mientras que funcionarios de la dependencia llegaron a censar sus viviendas y les dieron un folio, pero nunca llegó el dinero.

En ese ejido, 223 personas sufrieron daños parciales y totales en viviendas, pero solo 66 están contempladas como daños totales y las familias “están viviendo en las calles y en los patios de la casas”.

Desde que ocurrió el sismo las familias han realizado gestiones ante la Sedatu y Bansefi, en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, pero los recursos no llegan, acusaron. En la misma situación están habitantes de los ejidos Los Ángeles, Nuevo México, Cuauhtémoc, Cristóbal Obregón, San Pedrito, Joaquín Miguel Gutiérrez, 30 de Noviembre, Tenochtitlán, Santa Margarita y otros.

En Villa Corzo, tan sólo en la cabecera municipal, hay 600 casas dañadas y las familias aún duermen en galeras, dijo un habitante que permanece en el plantón, para pedir que Sedatu cumpla con la entrega de las tarjetas para reconstruir su vivienda, porque “ya viene el tiempo de agua y estamos aquí no por gusto, sino por necesidad”, agregó.

El comisariado ejidal de Los Ángeles, municipio de Villaflores, Fredy Santos Gutiérrez, dio a conocer que diez de los damnificados que perdieron sus hogares por el terremoto, viven en carpas que donaron particulares, además una persona más de 75 años de edad murió en semanas pasadas y nunca le llegó el dinero para reconstruir su hogar.

Santos Gutiérrez un habitante de los cinco municipios afectados “tenemos los mismos problemas; necesitamos apoyos”, ya que en el caso de su comunidad, ubicada en la Sierra, donde “pega duro el frío”, desde el 7 de septiembre, 40 familias viven en chozas y patios, en espera de que llegue el dinero. Agregó: “Queremos ver que alguien se haga cargo de este problema. Todos los damnificados estamos en la misma situación y sufriendo. Ya no aguantamos el frío”.

El comisariado ejidal de Joaquín Miguel Gutiérrez, Elixer Pérez Sarmiento, dio a conocer que en su comunidad hay 38 familias con folio, pero Bansefi “no quiere entregar en dinero”. Agregó que en estos cinco meses, “nos tienen de aquí para allá, tocando oficinas de Sedatu y Bansefi, pero no sabemos quién nos dice la verdad. Queremos que el gobierno resuelva el problema. La gente está cansada de mentiras”.

Los damnificados continuaban en las oficinas de Bansefi en Villaflores. En el edificio permanecen varios funcionarios de la institución crediticia que no pueden salir y el Gobierno no ha dado respuesta a dicha movilización, denuncian. (Sun)